Новый расчет страхового стажа и рост выплат – как изменятся пенсии белорусов с 1 января

С первого дня нового года вступают в силу определенные положения Указа Президента № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан». Документ подразумевает масштабные изменения в формировании пенсионных выплат и подсчета страхового стажа. Объясняем, кого это коснется и каких нововведений ждать.
Для начала напомним основу: минимальный срок страхового стажа, необходимый для назначения трудовой пенсии по возрасту, с 2017-го ежегодно увеличивается на 6 месяцев. В 2021 году его уровень поднимется до 18 лет ровно. Те, кто не дотягивает до этого показателя, сейчас могут претендовать только на социальную пенсию – 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.
С 1 января это правило меняется. Теперь получить трудовую пенсию получится и при неполном страховом стаже. Правда, он все равно должен быть не менее 10 лет уплаты взносов в ФСЗН. Предоставляться такая пенсия будет не в полном объеме: она составит 73% бюджета прожиточного минимума пенсионера за последние 10 лет. С 1 ноября 2020-го его размер – 195,15 рублей.
При этом за каждый полный год страхового стажа сверх 10 лет пенсия будет дополнительно увеличиваться на 3% БПМ пенсионера, но не более чем до 100% этой величины.
Указ № 171 направлен и на отдельные категории граждан. Например, на инвалидов. Для них будет действовать такая норма: если человек до достижения пенсионного возраста являлся инвалидом I или II группы не менее 10 лет, требования к необходимому для начисления пенсии страховому стажу для него будут снижаться на 6 месяцев за каждый год нахождения на инвалидности. При этом если срок перевалит за 21 год, минимальный страховой стаж опустится до отметки в 5 лет. Для этой категории инвалидов снизится и требование к общему стажу: для мужчин — с 25 лет до 20, для женщин — с 20 лет до 15. Такие же показатели, как в последних двух предложениях, будут действовать и при назначении досрочной пенсии по возрасту инвалидам с детства I или II группы.
Кстати, документ дает дополнительные гарантии для семей, которые воспитывают детей-инвалидов. Родители детей с тяжелой степенью утраты здоровья, не менее 20 лет осуществлявшие уход за ними, смогут получать повышенную социальную пенсию. Она будет сопоставима с минимальной пенсией по возрасту – 130% БПМ пенсионера.
Кроме того, с 1 января появятся новые возможности получения пенсии по потере кормильца. Ее смогут назначить тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Но есть уточнение: человек при этом не должен быть индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом или ремесленником.
Есть и нововведения, которые порадуют многодетных мам. Теперь период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, который учтут в общий стаж, вырастет с 9 до 12 лет. А минимальный порог страхового стажа для белорусок, которые родили четырех детей и воспитали их до 8-летнего возраста, снизится до 10 лет.
Опубликовано:
47955
Новый расчет страхового стажа и рост выплат – как изменятся пенсии белорусов с 1 января
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА