Новый председатель Гомельоблисполкома Иван Крупко: главная цель моей работы – улучшение качества жизни людей

Иван Крупко, утвержденный сегодня депутатами Гомельского областного Совета депутатов в должности председателя Гомельского облисполкома, выступая с ответным словом, отметил важность оказанного ему высокого доверия со стороны Президента и депутатов, которые представляют всех жителей Гомельской области:
Иван Крупко
– Это также высокая ответственность перед всеми жителями Гомельщины. Главной целью своей работы я вижу улучшение качества жизни людей. В Гомельской области уже сделано очень много. Предстоит сделать еще больше.
Иван Крупко подчеркнул, что в работе будет опираться на каждого из депутатов в отдельности и на всех жителей Гомельской области:
– Считаю, что те задачи, которые ставит перед нами Глава государства, можно выполнить только слаженной работой инициативной команды, – заявил новый председатель Гомельского облисполкома и напомнил, что области предстоит сформировать план развития территории и придать новые импульсы региону.
Геннадий Соловей
Депутаты также поблагодарили за работу экс-председателя Гомельского областного исполнительного комитета Геннадия Соловья, который проработал в должности три года. В ответном слове он отметил, что в области уже была проведена определенная работа, но многое еще предстоит сделать:
– То, что делается на Гомельщине, делается для нашей страны и наших людей. И та колоссальная поддержка Президента и государства, которая есть, ощущалась нами каждый день. Всего самого лучшего вам и вашим семьям.
Фото: БЕЛТА