Новый посол Беларуси в Республике Корея Андрей Чернецкий: Беларусь рассматривает Корею как источник не столько инвестиций, сколько технологий и комплектующих

Андрей Чернецкий сегодня был назначен Президентом на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Корея. Общаясь с журналистами после встречи с Главой государства, он рассказал, какие задачи поставил перед ним Александр Лукашенко:

– В первую очередь это развитие торгово-экономических отношений. Президент подчеркнул, что Республика Корея – наш партнер и достаточно близкая нам страна. Моя задача – развивать всестороннее сотрудничество с этой страной, в первую очередь торгово-экономическое.

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Андрей Чернецкий отметил, что ему уже доводилось работать в странах с восточной спецификой. По его мнению, этот опыт позволит ему как новому послу рассчитывать на успех во время работы в Республике Корея.

– Говоря о товарообороте между нашими странами, надо отметить, что, несмотря на то, что калийные удобрения занимают преобладающую позицию, есть большая доля, которая приходится на некалийный экспорт, – подчеркнул Чернецкий и рассказал, что из 49 млн долларов экспорта на калийные удобрения приходится 39 млн. 10 млн – это полупроводниковые материалы, пищевая промышленность, углеводородные материалы и другие, рассказал посол.

По словам Чернецкого, Беларусь рассматривает Корею как источник не столько инвестиций, сколько технологий и комплектующих. Он также отметил, что наша страна заинтересована в опыте Кореи по обустройству технологического уклада, который сегодня также создает и Беларусь.