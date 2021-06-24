Японский автопроизводитель Nissan представил концепт Juke Rally Tribute, разработанный по мотивам гоночного Datsun 240Z, который 50 лет назад прибыл первым на финиш в East African Rally. Внешне новинка похожа на знаменитого предка, но под капотом у нее располагается высокотехнологичная начинка – гибридная силовая установка. В настоящий момент о ее параметрах ничего не известно, передает Motor.ru.
Авторы концепта позаимствовали идею для нового автомобиля у модели 240Z, победителя East African Rally 1971 года, а также у прототипа Gripz, представленного впервые на Франкфуртском автосалоне в 2015 году, и предтечи серийного Juke. По образцу ралли-кара в машину установили черный капот с двумя прожекторами, увеличенный дорожный просвет и внедорожные шины. В багажник поместили две запаски, в результате чего демонтировали стекло пятой двери.
О гибридной силовой установке шоу-кара пока информации нет. В серийном Juke находится литровая турботройка HR10DDT мощностью 117 лошадиных сил, поэтому гибридный привод могли заимствовать у нового Qashqai.
Уточняется, что раллийный Datsun 240Z имеет рядную «шестерку» 2.4 с отдачей 210 лошадиных сил. В 2013 году транспортное средство, за рулем которого полвека назад находился кенийский гонщик немецкого происхождения Эдгар Херрманн, восстановили до оригинального состояния. В настоящее время знаменитая машина находится в частной коллекции Nissan Heritage.
Фото: Nissan
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Новый Nissan Juke превратили в ралли-кар
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