Новый детский сад с бассейном и мини-центром безопасности открылся в Минске

В этом году в стране начали работу 16 детских садов, до конца года откроет свои двери еще один – во Фрунзенском районе Минска. Всего за последние 5 лет в стране ввели в строй 77 дошкольных учреждений. Об этом во время открытия нового детского сада в Московском районе Минска говорил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко.
Трехэтажное здание привлекает внимание ярким фасадом и нарисованным воздушным шаром на нем. Под воздушным шаром – номер телефона МЧС, который должен знать каждый ребенок. Так здешних воспитанников с порога обучают правилам безопасности жизнедеятельности. Детский сад «Солнышко» рассчитан на 190 мест, в нем будет 10 групп, две из них – для раннего дошкольного возраста. Группы уже сформированы, штат сотрудников также почти укомплектован.
Специалисты и родители уверены: «Солнышко» станет вторым домом для малышей. А по-другому и быть не может. Бассейн, компьютерный зал, залы для занятий физкультурой и музыкой, медицинский блок с кабинетом дефектолога. Во дворе – спортивная площадка и площадка по обучению Правилам дорожного движения. Здесь есть все для гармоничного развития личности. И даже мини-центр безопасности, оборудованный при участии городского МЧС. Малыши в игровой форме научатся правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такие комнаты есть во многих городских дошкольных учреждениях.
Без преувеличения, этот детский сад – долгожданный подарок для местных жителей: в новом микрорайоне в трех домах живут многодетные семьи. Строители постарались – возвели объект всего за 11 месяцев.
– В плане обеспеченности детскими садами мы выполняем социальные стандарты во всех регионах страны, за исключением Минского и Барановичского районов, – уточнил Игорь Петришенко. – Мы активно работаем, чтобы удовлетворить потребность в детсадах.
Так, порядка 47,7% детей в возрасте от года до трех лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях, для 98% детей в возрасте от 3 до 6 лет есть места в детсадах.
– Это очень серьезные и хорошие цифры. Все, что нужно от государства, делается, мы обеспечиваем наши детские сады по самому последнему слову техники, – отметил вице-премьер.
Кроме того, около 80% за содержание ребенка в детсаду платит государство, около 20% – родители. Это комфортно для любой молодой семьи, государство дает очень серьезную социальную поддержку.
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Новый детский сад с бассейном и мини-центром безопасности открылся в Минске
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