О том, что число зарегистрированных за день случаев COVID-19 в России впервые перешагнуло отметку в 20 тысяч, пишет РИА Новости.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 582 в 85 регионах», – рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За все время распространения COVID-19 в стране выявили 1 733 440 случаев. Сообщается, что темп прироста составляет 1,2%.
Фото: РИА Новости
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Новый антирекорд: в России зафиксировали более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
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