Новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Канаде

Предыдущий максимум был установлен 23 декабря. Тогда положительный результат теста на коронавирус получили 20,7 тысячи человек.Причиной такого заметного роста числа инфицированных стало стремительное распространение в Канаде штамма "омикрон". Общее количество заболевших коронавирусом жителей страны превышает 168,4 тыс. Канадские регионы 27 декабря сообщили о 22 летальных исходах, связанных с COVID-19.За все время в стране было выявлено 2 035 831 случай заражения новым заболеванием. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 составило 30 184. Вылечились 1 837 063 пациента, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.На фоне распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции правительство канадских регионов ужесточило карантинные ограничения. Как правило, они касаются снижения на 50% вместимости ресторанов, спортзалов, культурно-развлекательных учреждений и спортивных сооружений. Многих госслужащих и сотрудников частных компаний перевели на удаленный режим работы.На минувшей неделе правительство Канады объявило, что возобновляет программы финансовой помощи тем гражданам, которые из-за этих ограничений должны временно оставаться без работы и не получают достаточной прибыли от своих предприятий малого бизнеса.