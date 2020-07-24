Новые ограничения на купание в открытых водоемах: санэпидслужба обновила перечень небезопасных пляжей

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы за период с 17 по 24 июля 2020 года проведены обследования 353 зон рекреации,на 34 (9,6%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, проинформировали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.





— По результатам оценки зон рекреации выдано 30 рекомендаций для устранения выявленных недостатков, направлено 45 писем в местные исполнительные органы и ведомства, — отметили в РЦГЭиОЗ. — Проведены лабораторные исследования 966 проб воды, из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам 15 проб по санитарно-химическим показателям, 47 проб по микробиологическим показателям.

По состоянию на 24 июля территориальными учреждениями государственного санитарного надзора в связи с несоответствием показателей безопасности воды поверхностных водных объектов нормативным требованиям местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования, в ведении которых находятся зоны рекреации, внесены предложения по ограничению купания детей в 13 зонах рекреации.

Брестская область: место купания на р. Горынь в п. Речица, Столинский район; центральный пляж озера Луковское Малоритский район; зона отдыха населения у р. Щара аг. Дарево, Ляховичский район.

Гомельская область: пляж «Западный» Советского района г. Гомеля.

Гродненская область: зона отдыха «Пруд у д. Суховляны» ГРУП «Скидельское ЖКХ»; зона отдыха «Пруд у аг. Луцковляны»; зона отдыха «Привал» ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» в д. Пышки Гродненского района; зона отдыха (пруд) Слонимского ГУП ЖКХ по пр-ту Независимости в г. Слоним.

Могилевская область: пляж Печерского водохранилища г. Могилева.

Минск: пляжи №№ 1, 2, 5 водохранилища «Цнянское»; пляж № 1 водохранилища «Комсомольское озеро».

Предложения по ограничению купания детей и взрослых внесены касательно 7 зон рекреации.

Витебская область: пляж р. Днепр по ул. В.Короткевича в г. Орше; пляж р. Днепр по ул. Г.Семенова в г. Орше.

Гомельская область: пляж «Озерный» Железнодорожного района г. Гомеля; пляж «Каскад-1» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Каменщикова) Центрального района г. Гомеля; пляж на р. Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» КЖУП «Уником» Жлобинского района; городской пляж № 1 по ул. Набережная в г. Добруше; городской пляж № 2 по ул. Кооперативная в г. Добруше.

Запрет купания касается 14 зон рекреации.

Брестская область: пляж на р. Копанец в заливе «Ольховка» г. Столин; место купания на озере д. Нечатово, Столинский район; место купания на карьере у дачных участков возле аг. Глинка, Столинский район; место купания на р. Чаква урочище «Салабае» в аг.Рубель, Столинский район.

Гомельская область: городской пруд ГП «Калинковичское ПМС» в г. Калинковичи.

Гродненская область: пруд в г. Щучин Щучинского РУП ЖКХ.

Минская область: Дубровское водохранилище ГП «Жилищник Минщины» Минского района.

Могилевская область: городской пляж на р. Днепр, г.Могилев; пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев; пляж озера д. Вильчицы Могилевского района; пляж на р. Днепр аг. Полыковичи Могилевского района; пляж на городском озере по ул. Молодежная, г. Славгород; городской пляж на правобережье р. Днепр, г. Шклов.

Минск: пляж № 8 водохранилища «Заславское».