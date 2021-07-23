Правительство Хорватии приняло решение ужесточить контроль за распространением коронавирусной инфекции на курортах Адриатического побережья, передает РИА Новости.
Уже с 26 июля будут запрещены мероприятия, в которых планируют принять участие свыше 50 человек, сообщает Euronews. Исключения будут предусмотрены для концертов и спортивных соревнований. Однако даже здесь будут действовать ограничения в тысячу посетителей. Перед мероприятием необходимо предъявить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку, в которой указано, что человек переболел инфекцией.
В Хорватии в настоящий момент действуют обязательные ПЦР-тесты для туристов из Великобритании, России и Кипра, независимо от их прививочного статуса. В закрытых общественных местах и в транспортных средствах все граждане обязаны использовать медицинские маски и выдерживать социальную дистанцию.
За минувшие сутки 176 жителей Хорватии получили положительный результат теста на COVID-19. Неделю назад диагноз был подтвержден у 131 человека.
Фото: pixabay.com
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Новые ограничения будут действовать на курортах в Хорватии
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