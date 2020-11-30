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Новую технику белорусского производства передали на вооружение 74-му отдельному полку связи

Новые образцы техники белорусского производства переданы 74-му отдельному полку связи Западного оперативного командования. Торжественная церемония вручения прошла сегодня в Гродно, пишет БЕЛТА.

Среди новых образцов – радиорелейные станции связи "Сосна-2" и "Цитрус", другая необходимая техника. Она поступит на вооружение линейного батальона связи. Новая техника позволяет построить опорную сеть связи на всей территории в зоне ответственности Западного оперативного командования.


"Это наглядный пример оптимизации соединений и частей связи, переход от количества к качеству. Ранее в составе батальона было свыше 110 единиц техники, сегодня на вооружении 14 единиц. При этом возможности батальона в обеспечении качественной и непрерывной связи командования и воинских частей ЗОК возросли. Сегодня мы можем говорить о концепции цифровизации и интеграции системы связи в единое информационное поле", – отметил во время вручения новой техники начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны генерал-майор Александр Вольфович. Он подчеркнул, что правильная эксплуатация современной техники во многом зависит от подготовки личного состава, большое внимание этому вопросу уделяется как в профильных военных учебных заведениях, так и при отборе потенциальных новобранцев на срочную службу. Если за плечами есть соответствующее образование, то освоить технику во время службы будет проще.

К слову, новые образцы – и шасси, и специальное оборудование – белорусского производства. По словам Александра Вольфовича, в этом плане идет тесное сотрудничество Министерства обороны и предприятий Госкомвоенпрома. Белорусская военная техника при этом не уступает мировым аналогам. Работа по оснащению частей всех родов войск новейшими образцами вооружения будет продолжена.


"Стартующий учебный год откроет очередной долгосрочный цикл строительства и развития Вооруженных Сил. Генеральный штаб постоянно изучает мировые тенденции применения военной силы, опыт современных вооруженных конфликтов. Сегодня Вооруженные Силы – прежде всего рычаг стратегического сдерживания и недопущения развязывания вооруженного конфликта против нашей страны. Исходя из этого, мы понимаем, что Вооруженные Силы должны быть мобильными и компактными, обеспечены современной техникой и подготовленными специалистами", – отметил Александр Вольфович. Все это, по его словам, позволит армии выполнять все стоящие перед ней задачи, обеспечивать мир и безопасность страны.













Фото: БЕЛТА
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