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  2. Новости с границы, день седьмой: привезенные дрова размели за считанные минуты

Новости с границы, день седьмой: привезенные дрова размели за считанные минуты

В стихийный лагерь беженцев на белорусско-польской границе привезли дрова.  Их разобрали в течение буквально нескольких минут и унесли каждый к своему «месту жительства».

Принесли и оборудование, которое позволит организовать еще одну точку электроснабжения. Также вот-вот должны подвезти очередную партию гуманитарной помощи – зимние теплые вещи, обувь, одеяла. Кроме того, планируется установить мусорные контейнеры и биотуалеты. С польской стороны ситуация остается прежней – все то же равнодушие и безразличие к застрявшим на этом участке границе по вине Польши людям. Единственное – польские силовики зачем-то перегнали один из водометов к началу стихийного лагеря беженцев. Наши корреспонденты на месте следят за происходящим.










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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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