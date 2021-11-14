Новости с границы, день седьмой: привезенные дрова размели за считанные минуты

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Принесли и оборудование, которое позволит организовать еще одну точку электроснабжения. Также вот-вот должны подвезти очередную партию гуманитарной помощи – зимние теплые вещи, обувь, одеяла. Кроме того, планируется установить мусорные контейнеры и биотуалеты. С польской стороны ситуация остается прежней – все то же равнодушие и безразличие к застрявшим на этом участке границе по вине Польши людям. Единственное – польские силовики зачем-то перегнали один из водометов к началу стихийного лагеря беженцев. Наши корреспонденты на месте следят за происходящим.