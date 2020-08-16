Новополочанин: пусть не лезут в наш монастырь со своим уставом

- Пусть не лезут в наш монастырь со своим уставом, - эмоционально говорит новополочанин. – Мы уж тут сами, без них разберемся. То, что сказал Президент, все в точку. Его слова вдохновили меня на работу. Он прав, мудрый руководитель.Я простой человек. Грузчик, в Новополоцке работаю. Я пришел поддержать, чтобы быть вместе со всеми, с моими белорусами. И в Новополоцке его большинство поддерживает, однозначно. А болтуны есть везде. Это во всех странах есть, сами понимаете.Пожелаю белорусскому народу мира, добра, взаимопонимания. Это самое дорогое, что у нас есть. Не скатиться в пропасть, в войну. Не начать ее, как нам это подкидывают, эту идею, что надо менять Президента. Чуть ли не вооруженным путем. Нельзя! Нельзя, надо сохранить наш курс. Сохраним нашего Президента. Есть вопросы – задавай. Любые вопросы всегда можно решить за столом переговоров.