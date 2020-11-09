15 ноября 2020 – это первый лунный день.
Фото: marieclaire.ua
Приближающееся новолуние не таит опасностей. Его особенность в том, что оно пройдет в созвездии Скорпиона. Лучше прислушаться к тому, что он советует. Простые рекомендации помогут провести воскресенье правильно, без негатива и неприятных ситуаций.
- Скорпион - непростой, противоречивый и довольно эмоциональный. Людьми, рожденными под этим знаком, управляет Плутон – планета трансформаций, перерождения и перемен. В таком ключе и будет проходить новолуние 15 октября. Вы можете быть слишком подвержены своим эмоциям, страсть способна увлечь с огромной силой, - отмечает астролог Екатерина Кондратенко.
Специалист рекомендует в этот день избегать агрессии, конфликтов, эмоциональной нестабильности и стараться решать все проблемы мирным путем. Умение сдерживать эмоции и самоконтроль должны стать вашим главным оружием. Действуя спокойно и осторожно, вы оградите себя от неприятностей.
Не стоит принимать резкие и необдуманные решения: торопливость может сыграть с вами злую шутку. Новолуние - прекрасное время для размышлений, расслабления и отдыха. Оно подходит для самоанализа, интеллектуального труда, подведения итогов, обдумывания новых стратегий и планирования.
Этот день лучше всего посвятить своей второй половинке: вы ощутите еще большую близость, будете понимать друг друга с полуслова. А вот если вы состоите в ссоре - бегом мириться! В этот день шансы наладить отношения очень велики.
Что касается экспериментов, то с ними в этот день лучше повременить. Девушкам лучше перенести визиты в салоны красоты. 15 ноября - не самый благоприятный день для стрижки и окрашивания волос.
Фото: pixabay.com
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Новолуние 15 ноября: особенности и влияние
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