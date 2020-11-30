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Новогодняя кампания Louis Vuitton, ботильоны-галоши от Gucci и винтажный деним Levi’s: что нового произошло в моде за неделю

Новогоднее путешествие домой c Louis Vuitton 

Многие модные дома по цепочке представляют свои рождественские кампании. Кто-то вдохновился идеей Нового года в офисе, кто-то даже задействовал реальных животных, но больше всего нас впечатлила идея модного дома Louis Vuitton, который в этом году вдохновился самым долгожданным путешествием – тем, которое возвращает нас домой.

Фото: Louis Vuitton

Рекламная кампания так и называется –«Новогоднее путешествие домой». По сюжету ролика герои через дверной звонок или поворот ключа открывают двери к безграничным радостям и духу Нового года: упаковка подарков, долгожданные встречи и искренние поздравления. Место, где происходит действие, это наш дом, который объединяет каждого из нас с родными и близкими.

Фото: Louis Vuitton

В кампании приняла участие  Алисия Викандер – оскароносная шведская актриса и по совместительству друг бренда. Многие пользователи после просмотра ролика отметили, что он получился очень теплым и праздничным. 


Фото: Louis Vuitton

В рождественской коллекции представлены предметы женской и мужской одежды, обувь, сумки и другие аксессуары. Капсула уже доступна на официальном сайте Louis Vuitton. 

Telfar создал совместную коллекцию с UGG

Бренд Telfar продолжает покорять сердца всех модников. В преддверии зимних праздников марка показала часть коллаборации с американским UGG. Казалось бы, как можно совместить обувь и сумки, но бренды не растерялись – лимитированная коллекция была разработана как для Telfar, так и для UGG.

Фото: Telfar

Автор популярных сумок переосмыслил не менее знаменитые угги, а свой акссесуар отделал фирменной овчиной обувного бренда. В качестве модели для коллаборации дизайнер выбрал нашумевшую Shopping Bag – любимицу многих знаменитостей.  

Фото: Telfar

Сумка выполнена из натуральной каштановой замши с мягкой отделкой из короткой шерсти. Внутри подкладка из 100%-ного хлопка. Аксессуар дополнен двусторонним ремешком и имеет магнитную застежку. В линейке сумка представлена в двух размерах. Стоимость большого изделия составляет 290 долларов, маленький аксессуар оценили в 192 доллара. 

Фото: Telfar

Отдельного внимания стоит рекламная кампания изделия: сумки сняты рядом со щенком золотистого ретривера. К слову, питомец с легкостью поместится в сумку большего размера. 

Бренд Telfar известен тем, что многие его изделия не имеют привязки к гендеру. Модель сумки – также унисекс и подходит как мужчинам, так и женщинам.

Впервые Telfar и UGG анонсировали коллаборацию еще в сентябре. На данный момент они презентовали только одну часть коллекции, когда будут остальные модели, не сообщается. 

Фото: Telfar

Представленные изделия прибрести можно только по предзаказу с 30 ноября в течение 24 часов. Если вам повезет оказаться в числе будущих обладателей заветной сумки, то с 17 по 22 декабря вы получите праздничную открытку, а сам аксессуар – с марта по июнь 2021 года.

Винтажный деним от Levi’s

В последнее время тема возвращений брендов к архивным коллекциям становится все более популярной. Вот и американская компания Levi's и нью-йоркская марка Awake NY выпустили коллекцию денима, созданную из старых культовых вещей бренда. 

Фото: Awake NY

Представители компаний еще в конце августа намекнули на совместную коллаборацию – в Instagram фирмы Awake NY они опубликовали фото с культовым жакроном Levi’s, на котором был и лого нью-йоркского бренда. 


Фото: Awake NY

В лимитированную линейку вошла куртка Type III и джинсы 501. На всей поверхности изделий нашиты заплатки в винтажном стиле. Среди них – белый горошек на красном фоне, темно-синие полоски наподобие тельняшки, леопард, черно-зеленая клетка и другие. Над нагрудным карманом джинсовки оранжевыми нитками вышит логотип Awake NY. 

Фото: Awake NY

Стоимость куртки составила 495 долларов, а джинсов – 275 долларов. Коллаборация Levi’s x Awake NY уже в продаже на сайте Awake NY.

Калоши от Gucci

Давно не рассказывали о фешенебельных новинках от Gucci. Мы знаем, вы этого ждали! На этот раз бренд представил мужские ботильоны в виде... калош. 

Фото: Gucci

Ну а если серьезно, модный дом реформировал свои легендарные лоферы Horsebit в зимнюю обувь. Новая модель изготовлена из резины, а внутри – подкладка из овчины. Высота зимней обуви немного непрактична и достигает лишь щиколотки. Дизайн модели разработан без излишеств и дополнен только украшением в виде фирменного логотипа. Ботильоны представлены в черном и зеленом цвете. 

Фото: Gucci

Стоимость обуви составила 630 долларов. 

Фото: Gucci

Если вдруг вы не знали, в чем отправиться на зимние каникулы к бабушке, итальянский модный дом решил эту проблему, не благодарите.  

Коллаборация Kenzo x Kansai Yamamoto 

Французский бренд Kenzo выпустил капсульную коллекцию совместно с Kansai Yamamoto, вдохновившись творениями его создателя. 

Фото: Kenzo

Примечательно, что идея данной коллаборации возникла у креативного директора Kenzo Фелипе Баптиста еще задолго до смерти двух легендарных дизайнеров, чьи имена носят бренды. Баптиста даже успел встретиться с модельерами и получить одобрение своего проекта. 

Фото: Kenzo

При работе над капсулой он обратился к архивам Кансая Ямамото, смешав их с винтажными принтами Kenzo. На выходе коллекция получилась из ярких принтов и анималистических мотивов. Всего в линейку вошло около 30 предметов женской одежды, 25 моделей мужской и более 20 аксессуаров. 

Фото: Kenzo

Стоимость изделий варьируется от 125 до 1270 долларов. Коллекция поступит в продажу 30 ноября на официальном сайте и в магазинах Kenzo. 

Фото: Kenzo

В съемках кампании приняли участие парижские актеры, фотографы и модели. Их запечатлели в непринужденной обстановке дома, на улице и в ночных клубах. Сам креативный директор Kenzo поделился, что они хотели создать вещи реальными, «сырыми» и спонтанными – вещами, которые будут олицетворять настоящий праздник жизни. 
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