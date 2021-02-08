Новая рекламная компания Bottega Veneta, кружевная коллаборация Julie de Libran x Eres и радужные часы от Hublot: что нового произошло в моде за неделю

1. Попугай, далматинец и эффект мимикрии: что нужно знать о новой рекламной кампании Bottega Veneta

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Bottega Veneta

Фото:

Bottega Veneta

2. Кроссовки от Nike, которые можно надеть без рук

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Nike

Фото:

Nike

Фото:

Nike

3. Новый креативный директор Azzedine Alaïa

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Azzedine Alaïa

Питер Мюльер и Раф Симонс (слева направо)

4. Жюли де Либран и ее коллаборация с Eres

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Julie de Libran

Фото:

Julie de Libran

5. Радужные часы от Hublot

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Hublot

Фото:

Hublot

Фото:

Hublot

Итальянский модный Дом Bottega Veneta показал новую рекламную кампанию весенне-летней коллекции Salon 1, которая была представлена прошлой осенью на камерном показе в Лондоне.Креативный директор бренда Дэниел Ли вдохновляется работами немецкой художницы Розмари Трокель. Она-то и стала главной героиней кампейна коллекции. Компанию ей составили попугай и далматинец. Фотографом выступил Тайрон Лебон.Для съемки Трокель примерила ярко-зеленый банный халат, напомнив о важности домашнего уюта. К этой идее отсылают и мягкие диваны и кресла, обитые той же тканью, из которой сделаны рубашки, брюки и пиджаки сезона весна-лето – 2021.С каждым годом в коллекции спортивного бренда Nike появляется все больше функциональных кроссовок. Есть и модели с автоматической шнуровкой, и пары с системой подсчета шагов. На этот раз марка представила инновационные кроссовки, которые можно надевать и снимать без помощи рук.По словам производителей, модель под названием Nike GO FlyEase предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями и не только. У них нет шнуровки, а носок и задник пары соединены при помощи эластичной ленты: если нажать на пятку, откидной задник соединится с передней частью благодаря шарнирному механизму.Верх кроссовок изготовлен из текстиля и нейлона, а подошва оснащена амортизирующей подушкой и специальной стелькой. Обувь будет представлена в трех расцветках: черной, зелено-фиолетовой и пастельной.Предварительная стоимость Nike GO FlyEase составляет 120 долларов. На прилавках магазинов кроссовки появятся в конце 2021 года, однако избранные члены клуба бренда смогут получить модель с 15 февраля.Спустя более трех лет со смерти Аззедина Алайи бренд, основанный дизайнером, объявил имя своего нового креативного директора. Главным модельером одного из самых уважаемых французских домов моды стал бельгиец Питер Мюльер.Многие годы он был правой рукой дизайнера Рафа Симонса.Питер Мюльер по основному образованию архитектор, однако его истинным призванием стала мода. Он проработал практически 20 лет на руководящих должностях в одноименном лейбле Рафа Симонса. Также в разные годы сотрудничал с брендами Jil Sander, Christian Dior и Calvin Klein.По словам генерального директора бренда Мириам Серрано, Мюльера выделяет потрясающий технический талант и преданность мастерству, острый глаз в плане конструкции и чувство вечной красоты, которое глубоко заключено в творческом подходе дома Azzedine Alaïa.Питер уже приступил к работе. Его дебютом для бренда станет коллекция весна-лето – 2022, однако когда именно состоится показ, пока не сообщается.Спустя два года после запуска собственного бренда французский дизайнер Жюли де Либран сделала коллаборацию с парижской маркой нижнего белья Eres. Совместная линейка была представлена на днях в рамках кутюрной весенне-летней коллекции Julie de Libran.В коллаборацию вошли легинсы, боди, кроп-топы и другие кружевные изделия. Все предметы одежды изготовлены из кружева, сохранившегося от предыдущих коллекций Eres.Модельер рассказала, что решилась на коллаборацию с Eres, так как ей импонируют силуэты, создаваемые брендом. По ее словам, они подчеркивают естественные формы всех женщин.Коллекция Julie de Libran x Eres будет лимитированной – приобрести ее можно только по предзаказу."После дождя всегда появляется радуга!" – именно таким девизом нужно встречать новый год после тяжелого 2020-го. Причем эта самая радуга может быть в чем угодно в буквальном смысле. К примеру, известный швейцарский бренд Hublot представил радужные часы, усыпанные 290 драгоценными камнями.Да, вы не ослышались! Новая модель часов под названием Big Bang Unico Full Baguette King Gold Rainbow изготовлена из розового 18-каратного золота и украшена драгоценными камнями, общий вес которых составляет 24 карата.Радуга, символизирующая оптимизм, мудрость и равновесие, простирается по всему корпусу диаметром 45 мм. Сто рубинов, розовых сапфиров, аметистов, голубых сапфиров, голубых топазов, цаворитов, желтых и оранжевых сапфиров составляют единую сияющую хроматическую композицию.Затем 112 драгоценных камней багетной огранки, каждый с тщательно продуманным тоном, обрамляют безель, перекликаясь с нежными оттенками 48 драгоценных камней на циферблате и индексах. Выглядит завораживающе.Через полупрозрачный циферблат можно увидеть детали механизма и даже кольцо даты.В часах Hublot все идеально. Даже ремешок, который изготовлен из кожи аллигатора и натурального каучука и дополнен застежкой, украшенной 30 драгоценными камнями.Стоимость ювелирных часов составляет 348 тысяч долларов. Смеем предположить, что данную модель оценят очень богатые рэперы.