Академик Владимир ЛОГИНОВ — о том, как относиться к аномальным проявлениям зимы в разных уголках планеты

На прошлой неделе погода была одним из главных ньюсмейкеров. В Африке выпал снег, Балтийское море замерзло впервые за много лет, а в США морозы побили рекорды столетней давности. В Техасе даже объявили режим стихийного бедствия. Там внезапные морозы вывели из строя местные электростанции и оставили миллионы людей без тепла. Всего, по некоторым оценкам, в южных штатах из-за морозов погибло не менее 60 человек. О таких погодных сенсациях мы узнаем из новостных лент с пугающей частотой. Мы видим последствия изменения климата повсюду. И Беларусь не исключение. В феврале был побит рекорд 50-летней давности — сугробы в отдельных районах страны достигли почти полуметровой высоты... Корреспондент «Р» встретилась с известным белорусским климатологом Владимиром Логиновым и узнала, чем нам грозит глобальное потепление и каких сюрпризов ждать от погоды в будущем.









Плюсы и минусы погоды

— Если рассмотреть период с 1891 до 2020 года, то средняя температура зимы, то есть норма, составляла минус 5,3 градуса. Если мы считываем норму для последнего двадцатилетия, то она уже составляет минус 3,8 градуса. Обычно мы субъективно определяем границы суровости зим. Например, зимы со средней температурой минус 7,5 градусов и ниже мы можем отнести к достаточно суровым. Таких суровых зим за всю историю метеонаблюдений было всего 18.



Спросите любого обывателя о причине теплых зим. Наверняка он свяжет это с увеличением парниковых газов на планете. Климатолог объяснил, что наличие ритмов, циклов, скачков и пауз нельзя объяснить только ростом содержания парниковых газов. Изучение этих явлений должно быть приоритетной задачей климатологов. Если мы плохо знаем природу этих скачков и пауз, то как мы сумеем правильно предсказать изменение климата на годы вперед?.. Владимир Логинов считает, что удовлетворительный прогноз трендовой составляющей в изменении климата — это небольшая часть успеха прогнозистов. Надо научиться предсказывать короткопериодные колебания климата.





В этом году расстановка климатообразующих сил изменилась, преобладает зимний характер погоды.



Глобальное потепление на паузе?

Поводов для споров у климатологов много. Однако периоды, когда температура практически не увеличивалась или даже несколько уменьшалась, наблюдались и раньше. Так было в 1881—1906 и 1945—1975 годах. Но потом общая тенденция к увеличению температуры на планете возобновлялась.







Если раньше волны тепла наблюдались раз в 5 лет, то сейчас — раз в 2 года, а на юге страны — практически каждый год.



Изменилась продолжительность сезонов

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замечаетНахожу в истории наблюдений и теплые зимы. Например, самой теплой стала прошлогодняя зима. Ее средняя температура составила 1,5 градуса выше нуля. Такие показатели характерны больше для второй декады ноября. Климатолог объяснил причины аномалии:В прогнозах погоды мы часто встречаем фразу «температура выше/ниже нормы». Возникает закономерный вопрос: что же считать нормой? Владимир Логинов объяснил:говорит Владимир Логинов.Отдельного внимания заслуживают периоды, когда температура не растет и даже падает. По данным измерений среднегодовой температуры на Земле считается, что в период с 1998 по 2012 год наступила пауза в глобальном потеплении: оно замедлилось примерно в два раза по сравнению с предыдущим тридцатилетием. Скептики парниковой теории глобального потепления поспешили провозгласить свою правоту, ведь такая стабилизация климата противоречит теории глобального потепления.Как ответ скептикам — появились работы, где показано, что вклад Арктической зоны в глобальное потепление за этот период сильно недооценен. Так, скорость роста температуры в Арктике за этот период составляла примерно 0,0755 градуса в год, что в шесть раз выше средней скорости потепления на Земле. Учет столь сильного ускорения потепления в арктической зоне привел к «пропаже» паузы в изменении глобального климата. Что это — попытка уйти от одного из неудобных вопросов в теории парникового потепления или политический заказ накануне принятия амбициозных планов по борьбе с потеплением климата? Не хочется так думать, но подобные примеры не единичны.Владимир Логинов:Говорить о глобальных вещах нужно, но при этом не стоит забывать о региональных и локальных изменениях климата в нашей стране. Владимир Логинов отмечает: поменялась продолжительность сезонов, зимы у нас стали короче, а продолжительность лета, наоборот, увеличилась.Сравнение средних температур в 1970—2000 и 2001—2020 годах показывает, что в первой половине года — с января по июнь — рост температур в Беларуси составил 0,7 градуса, а во второй — с июля по декабрь — 1,3 градуса. Что это значит? Раньше большой рост температуры наблюдался зимой, и это укладывалось в концепцию потепления из-за парниковых газов. В последние десятилетия положительный тренд стал более значительным летом по сравнению с зимой. С 1960-х температура летом увеличилась на 2,1 градуса.Разговор заходит о таком явлении, как волны тепла. Говоря простыми словами, это период аномально жаркой погоды. Если раньше волны тепла наблюдались раз в пять лет, то сейчас — раз в два года, а на юге страны — практически каждый год. Оттепелей зимой тоже стало больше. А вот что касается осадков, то их количество поменялось незначительно. Небольшой их рост наблюдается в холодное время года на Витебщине и Могилевщине. В целом в 2020 году климатологи отмечали недобор осадков — их выпало 92 процента нормы.Какой будет эта весна, пока сказать сложно: в целом в мире оправдываемость сезонных прогнозов составляет в среднем 60—70 процентов. На вопрос о том, как далеко заглядывают белорусские синоптики, в Белгидромете ответили, что составляют прогноз погоды максимум на шесть дней и приблизительную расстановку сил смогут оценить лишь в конце февраля. Но в интернете можно найти прогнозы ведущих зарубежных центров. Качество их прогнозов оставляет желать лучшего. Судите сами. Зиму 2019—2020 года они прогнозировали как самую холодную за последние 150 лет, а в итоге она оказалась самой теплой.Что касается последнего зимнего месяца, то в последнее время февраль скорее уже весенний месяц. Однако в этом году расстановка климатообразующих сил изменилась, преобладает зимний характер погоды. Владимир Логинов напоследок поделился своими рассуждениями о грядущей весне и сезонных прогнозах: