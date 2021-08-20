Новая голливудская пара: Ченнинга Татума и Зои Кравиц подозревают в романе

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На днях папарацци застали знаменитостей во время велосипедной прогулки в Нью-Йорке. Татум был за рулем, а Зои держалась за него руками. Снимки быстро разлетелись по сети, а поклонники актеров принялись рассуждать о том, какие отношения могут связывать пару.К слову, ни у Ченнинга, ни у Зои на данный момент нет второй половинки. Татум развелся с Дженной Дуан и до прошлого года встречался с певицей Джесси Джей, а Кравиц подала на развод с Карлом Глусманом после двух лет брака.Может быть, пару связывает лишь дружба, ведь они вместе работают над фильмом Pussy Island, в котором Зои выступила режиссером.