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Новая голливудская пара: Ченнинга Татума и Зои Кравиц подозревают в романе

Актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц подогрели слухи о своем романе. Об этом сообщает Super.ru

Фото: theimagedirect.com

На днях папарацци застали знаменитостей во время велосипедной прогулки в Нью-Йорке. Татум был за рулем, а Зои держалась за него руками. Снимки быстро разлетелись по сети, а поклонники актеров принялись рассуждать о том, какие отношения могут связывать пару.

К слову, ни у Ченнинга, ни у Зои на данный момент нет второй половинки. Татум развелся с Дженной Дуан и до прошлого года встречался с певицей Джесси Джей, а Кравиц подала на развод с Карлом Глусманом после двух лет брака.

Может быть, пару связывает лишь дружба, ведь они вместе работают над фильмом Pussy Island, в котором Зои выступила режиссером. 
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