В пятницу, 2 июля, нотариусы Беларуси бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с нотариальными действиями. Такой информацией с sb.by поделился помощник председателя Белорусской нотариальной палаты (БНП) Артур Стрех.
Участвовать в республиканской благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, посвященной Дню Независимости Республики Беларусь и 77-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков, будут все нотариальные конторы и нотариальные бюро страны.
Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, граждане могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей. Специалисты также проконсультируют по телефону или с помощью мессенджеров. Обратившись в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат предоставления консультации, в том числе с помощью средств видеосвязи.
Подобные акции, приуроченные к государственным праздникам и другим памятным датам, для нотариального сообщества страны стали традиционными. Как отмечается, мероприятия прежде всего направлены на защиту прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.
Время работы нотариальных контор и нотариальных бюро республики, а также актуальные контактные данные можно узнать на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».
Фото: pixabay.com
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Нотариусы 2 июля проведут бесплатные консультации для граждан
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