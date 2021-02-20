Норвежцы выиграли эстафету на чемпионате мира по биатлону, сборная Беларуси финишировала девятой

Во всех эстафетах этого сезона, которые состоялись в рамках Кубка мира, норвежская команда была на пьедестале почета (одно золото, три серебра) – и сегодня она, само собой, считалась одним из наиболее очевидных претендентов на победу. Гонка показала, что не зря.Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Тиннес Бё и Ветле Шостад Кристиансен показали абсолютно лучшую скорость, неплохо стреляли (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов) и выиграли с итоговым временем – 1 час 12 минут 27,4 секунды.Второе место заняла сборная Швеции в составе Пеппе Фемлинга, Йеспера Нелина, Мартина Понсилуомы и Себастьяна Самуэльссона (+33,1; 0 + 7).А бронзу завоевали россияне Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, которые при почти идеальной стрельбе (0 + 5) отстали от норвежцев на 50,9 секунды. Для сборной России эта награда стала первой на этом мировом первенстве.Команда Беларуси, которая в эстафетах в рамках Кубка мира-2020/2021 дважды финишировала 11-й, а еще по разу была 16-й и 13-й, показала свой лучший результат в сезоне, заняв девятое место. Однако если бы нашим биатлонистам сегодня удалась более качественная стрельба, то они, пожалуй, могли бы рассчитывать и на большее.Стартер команды Никита Лобастов провел просто великолепный этап (шестой лыжный ход, вторая скорострельность) и передал эстафету вторым с отставанием от сборной Норвегии в 22,7 секунды.Но далее стало получаться хуже. Антон Смольский, задержавшийся на «лежке» (0 + 3), закончил свой отрезок седьмым (+46,1). Максим Воробей – девятым. А Дмитрий Лазовский на этом месте и финишировал. Итоговое отставание от победителей составило 2 минуты 25,4 секунды, общая статистика стрельбы – 0 + 9.Сегодня несколько ранее состоялась женская эстафета четыре по шесть километров, которую тоже выиграла сборная Норвегии. Белорусский квартет, который составили Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина, остановился всего в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место.Завтра мировой форум закроется масс-стартами. В мужскую гонку никто из белорусских стреляющих лыжников не отобрался. А у женщин в этом элитном виде биатлонной программы нашу страну представят Анна Сола и Динара Алимбекова.