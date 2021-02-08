Национальный олимпийский комитет Беларуси получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба НОК.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах.
Соревнования в некоторых видах спорта будут представлены на Играх впервые. Это женский слоуп-стайл (фристайл), мужской и женский биг-эйр (сноуборд), смешанная эстафета в шорт-треке и женские одиночные заезды в бобслее. В общей сложности соревнования предстоящих зимних Игр состоятся на 25 объектах, расположенных в трех кластерах – Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.
Талисманом предстоящих стартов станет панда Бин Дуньдунь.
Фото пресс-службы НОК
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НОК Беларуси получил официальное приглашение на зимнюю Олимпиаду в Пекин
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