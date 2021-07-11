Главная Ночная дискотека 80-90-х на «Купалье» в Александрии – стрим Опубликовано: 11.07.2021 00:03:35 129 Ночная дискотека 80-90-х на «Купалье» в Александрии – стрим Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter стрим Купалье Александрия Версия для печати Новости и статьи 11.07.2021 00:04:45 За сутки в Великобритании зафиксировали более 32 тысяч случаев коронавируса 11.07.2021 00:03:35 Ночная дискотека 80-90-х на «Купалье» в Александрии – стрим 11.07.2021 00:00:00 Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 10.07.2021 23:17:37 Белорусские пятиборцы стали обладателями бронзы ЧЕ в командном первенстве 10.07.2021 23:07:19 Гороскоп на 12 июля 10.07.2021 23:07:14 Белорусский дискобол Евгений Богуцкий выиграл серебро молодежного ЧЕ в Эстонии 10.07.2021 22:51:00 Торжественное мероприятие «День открытых дорог», посвященное 85-летию ГАИ, прошло в Минске 10.07.2021 22:40:02 Брестское "Динамо" и жодинское "Торпедо-БелАЗ" вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси 10.07.2021 22:36:00 Фотофакт. В Александрии проходит гала-концерт по заявкам жителей 10.07.2021 22:09:00 Июль снова задал жару: как избежать перегрева - рекомендации мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Зэка Васильев и Петров зэка 10.07.2021 22:07:50 Ольга Говорцова проиграла в финале турнира в Бастаде 10.07.2021 21:45:30 Лукашенко: единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо 10.07.2021 21:41:32 Лукашенко о "Купалье": этот праздник - национальное достояние 10.07.2021 21:30:28 Лукашенко посещает гала-концерт на Республиканском празднике "Купалье" в Александрии 10.07.2021 21:17:00 Фотофакт. Республиканский праздник к 85-летию ГАИ "День открытых дверей" прошел в Бресте 10.07.2021 20:59:00 Конференция в поддержку белорусского государства прошла в Риме 10.07.2021 20:54:00 Гостьи «Купалья» в Александрии с удовольствием украшают себя венками 10.07.2021 20:51:00 Масштабный праздник «День открытых дорог» объединил сегодня все регионы Беларуси 10.07.2021 20:34:03 Спектакль «Княжна Мери» на площадке Верхнего города в Минске - стрим 10.07.2021 20:30:00 Маркевич прокомментировал информационные вбросы о том, что многие артисты отказались выступать на "Славянском базаре" мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Навошта гэта Навоше 10.07.2021 20:21:15 Жизням пострадавших в Александрии ничего не угрожает - Старовойтов 10.07.2021 20:02:00 Александрия собирает любителей книги 10.07.2021 18:47:12 Шторм "Эльза" оставил без электричества более 50 тыс. потребителей на востоке Канады 10.07.2021 18:31:00 Галасы ЗМеста поделились ожиданиями от фестиваля 10.07.2021 18:30:05 Виктория Алешко: фестиваль в Александрии имеет особую атмосферу и уникальные традиции 10.07.2021 18:20:00 Александрия традиционно собрала друзей на Купалье - стримы 10.07.2021 18:12:00 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 72 районах Беларуси 10.07.2021 18:11:47 Пять человек пострадали на надувных аттракционах в Александрии 10.07.2021 18:05:00 Фотофакт. В Александрии состоялся показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей 10.07.2021 18:01:00 Петришенко назвал талисман фестиваля в Александрии - это рушник блог Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ «Кароши» — это плохо 10.07.2021 18:00:00 Аэровидео: флешмоб к 85-летию ГАИ на Кургане Славы 10.07.2021 17:42:00 Заяц о празднике в Александрии: он соединяет времена, поколения, народы 10.07.2021 17:37:08 На территории завода "БЕЛДЖИ" произошел пожар 10.07.2021 17:33:00 Семья Погодиных - «Властелины села-2021» 10.07.2021 17:29:40 Заяц: сотрудники ГАИ являются главными гарантами спокойствия на дорогах нашей страны 10.07.2021 17:19:32 Два человека получили ранения при нападении преступника с ножом во Франции 10.07.2021 17:08:20 "Школа ожирения" для врачей начала работу в Беларуси 10.07.2021 16:57:00 Фотофакт. Праздник в Александрии в самом разгаре 10.07.2021 16:55:00 "Максимальное погружение": Павел Деревянко отметил юбилей в очень интересном стиле 10.07.2021 16:34:55 Макей о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью: ради бога, пусть строят мнение Елена ЯСКО Нету большей радости — своей стране наделать гадостей 10.07.2021 16:20:00 День открытых дорог - 85 лет ГАИ Беларуси - стримы 10.07.2021 16:18:32 Лукашенко в байкерском стиле поздравил с 85-летием ГАИ Беларуси 10.07.2021 16:02:21 В Японии разрабатывают правила применения паспортов вакцинации для защиты от дискриминации