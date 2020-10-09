Лауреат 2020 года был объявлен сегодня, 9 октября, пишет ТАСС.
В Норвежском нобелевском комитете отметили, что решили присудить премию Всемирной продовольственной программе за ее «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».
Всемирная продовольственная программа своей целью ставит борьбу с голодом во всем мире. Начиная с 2012 года она помогла более 95 миллионам человек.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
679
Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter