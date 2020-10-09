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  2. Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе

Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе

Лауреат 2020 года был объявлен сегодня, 9 октября, пишет ТАСС.


В Норвежском нобелевском комитете отметили, что решили присудить премию Всемирной продовольственной программе за ее «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

Всемирная продовольственная программа своей целью ставит борьбу с голодом во всем мире. Начиная с 2012 года она помогла более 95 миллионам человек.

Фото: pixabay.com
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