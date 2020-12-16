Нобелевский лауреат создал уничтожающее коронавирус покрытие на основе графена

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, – отметил он.Эти материалы представляют собой особую форму графена – двумерной разновидности углерода. Они могут реагировать на приближение частиц коронавируса или других возбудителей болезней и менять свою структуру так, что белковая оболочка патогена начинает в результате этого разрушаться.Работу этого покрытия Новоселов и его коллеги из SIT проверили, проследив за тем, как оно взаимодействовало с растворами, содержащими в себе частицы SARS-CoV-2 и различных штаммов гриппа. Опыты показали, что около 90% частиц возбудителей болезней было уничтожено. Благодаря этому подобную форму графена можно использовать для борьбы с распространением инфекции., – подчеркнул Константин Новоселов.