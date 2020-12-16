Нобелевский лауреат Константин Новоселов и его коллеги по Шаффхаузенскому технологическому институту (SIT, Швейцария) создали на основе графена покрытие, которое инактивирует 90% частиц коронавируса нового типа, вируса гриппа и других патогенов. Об этом он рассказал на онлайн-пресс-конференции, которая проходила в штаб-квартире SIT, пишет ТАСС.
Фото: pixabay.com
"Сейчас мы работаем над созданием новых функциональных материалов, способных реагировать на изменения внешней среды и менять свою структуру. Мы попытались использовать их для борьбы с коронавирусом, создав покрытие на базе двумерных материалов и полиэлектролитов, способное уничтожать вирусы", – отметил он.
Эти материалы представляют собой особую форму графена – двумерной разновидности углерода. Они могут реагировать на приближение частиц коронавируса или других возбудителей болезней и менять свою структуру так, что белковая оболочка патогена начинает в результате этого разрушаться.
Работу этого покрытия Новоселов и его коллеги из SIT проверили, проследив за тем, как оно взаимодействовало с растворами, содержащими в себе частицы SARS-CoV-2 и различных штаммов гриппа. Опыты показали, что около 90% частиц возбудителей болезней было уничтожено. Благодаря этому подобную форму графена можно использовать для борьбы с распространением инфекции.
"Это пример того, как взаимодействие между наукой и бизнесом помогает ускорить продвижение разработок из лаборатории к их широкому практическому применению. Без того внимания, которое стало уделяться науке из-за коронавируса, такое вряд ли бы стало возможным", – подчеркнул Константин Новоселов.
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Нобелевский лауреат создал уничтожающее коронавирус покрытие на основе графена
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