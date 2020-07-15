Nissan показал свой первый электрический кроссовер – Ariya

После очень удачного выхода на рынок электрического хетчбэка Leaf, которого продано уже около полумиллиона, «Ниссан» намерен продолжить борьбу за лакомый рынок электромобилей. Теперь японская компания представила свой первый электрический кроссовер под названием Ariya.





В длину «Ария» на 2,5 см больше, чем Toyota RAV-4 и на 3 см длиннее Nissan X-Trail – 4595 мм. Колесная база – 2775 мм, объем багажника – 468 литров (415 литров у полноприводной модификации).





Кроссовер получил заднюю независимую подвеску с возможность установки электромотора на задней оси. За счет этого удалось получить ровный пол и дополнительное место для ног передних седоков (под капотом климатическая установка и электроника).





Переднеприводная «Ария» получила силовые установки мощностью 217 или 242 л.с., полноприводная – 278 или 305 л.с. У топовой e-4orce Performance 394 лошадиные силы. Разгон до сотни от 7,5 до 5,1 секунды. Емкость батарей, в зависимости от модификации, 63 или 87 киловатт-часов. По данным производителя, кроссовер может проехать на одной зарядке от 340 до 500 километров.





Новинка имеет купеобразный силуэт, сами создатели называют стиль «Арии» японским футуризмом. Именно «Ария» удостоилась чести первой предстать с обновленным логотипом «Ниссан». К тому же логотип подсвечивается 20 светодиодами, такое решение будет применяться на электромобилях компании.





Вместо решетки радиатора – за ненадобностью – глухая панель, которая «загорается» после включения зажигания. Форма трапециевидная, уже привычная по другим моделям «Ниссан», узкий прищур фар.





В салоне много воздуха, например, за счет того, что нет сплошного центрального тоннеля. Он как бы висит в воздухе – эдакий гигантский подлокотник, на конце которого джойстик управления трансмиссией, а внутри спрятан раскладной столик.





Дизайн передней панели весьма минималистичен – вот он японский футуризм. Управление климатом оживает только после того, как автомобиль заведен. Все управление сенсорное, но кнопки имеют физический отклик.





Все основные функции собраны на двух 12-дюймовых дисплеях – приборная панель и мультимедиа. Есть голосовой ассистент, с помощью которого можно управлять климатом, музыкой, навигацией и т. д. Также у «Арии» один из самых больших в классе проекционный цветной дисплей. А еще кроссовер умеет обновлять ПО по воздуху.





Также автомобиль получил новую версию ниссановской системы ProPilot 2.0. Она может вести машину по полосе, позволяя водителю убирать руки с руля. Система связана с навигатором и учитывает дорожную информацию. Она также может найти место на стоянке и припарковать автомобиль (функция будет доступна не на всех рынках).





Продажи новинки начнутся до конца года.