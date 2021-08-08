Никто не любит предателей – свое отношение высказывают герои фильма «2020» на СТВ

В финальной серии документального фильма «2020» на СТВ обсуждается тема предательства к которому год назад активно склоняли силовиков, сотрудников госаппарата и руководство предприятий.
Видео: СТВ
Министр иностранных дел Владимир Макей:
- Один мой европейский коллега написал смс, где-то хранится в телефоне: «Владимир, ты должен перейти на сторону народа, это решающий этап, за тобой последуют другие», и т.д. Точно так же было сказано и некоторыми оппонентами здесь: «Если вы перейдете, это будет как эффект домино, за вами последуют и другие члены правительства, и тогда власть рухнет».
Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко:
- Предатель остается предателем везде. Даже в стане идеологического противника к предателям тоже такое же отношение. Предателей, наверное, ненавидят и не любят, мягко говоря, все.
Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель напомнил, что у нас есть давние традиции в отношении изменников:
- Напомню, что наши предшественники, отцы и деды находили предателей, изменников, пособников фашистов через десятилетия, где бы они ни находились. И мы от этой линии никогда не отступим.
Те, кто не ограничился словами, а перешел к делу, нанося реальный ущерб согражданам, сегодня отвечают по закону. Это должно оказать моральное воздействие на граждан, подверженных деструктивному влиянию, считает командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба:
- За свои действия те товарищи, которые уже задержаны, обнаружены, несут установленную законом ответственность, четко по приговорам судов. И я думаю, что это очень серьезно отрезвит и заставит подумать тех, кто либо намеревался, либо имел подобного рода мысли у себя в голове.