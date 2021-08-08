Никто не любит предателей – свое отношение высказывают герои фильма «2020» на СТВ

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напомнил, что у нас есть давние традиции в отношении изменников:Те, кто не ограничился словами, а перешел к делу, нанося реальный ущерб согражданам, сегодня отвечают по закону. Это должно оказать моральное воздействие на граждан, подверженных деструктивному влиянию, считает