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Николай Снопков совершает поездку в Добрушский район

Сегодня первый заместитель Премьер-министра Беларуси Николай Снопков совершает рабочую поездку по Добрушскому району. Точки визита – два важнейшие местные предприятия: ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» и филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» – единственный производитель фарфоровой посуды в Беларуси. На предприятии работают более тысячи человек. По итогам прошлого года более 75% продукции отгружено на экспорт, в основном в Россию. Фарфор добрушских мастеров традиционно пользуется там высоким спросом. Завод всегда находится в стадии переоснащения и поисках новых технологий, современные линии и квалифицированные кадры позволяют конкурировать с крупнейшими европейскими производителями фарфора. Предприятие является лауреатом конкурсов «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации» и «Лучшие товары Республики Беларусь».

Следующий точка – фабрика «Герой труда». Это одно из старейших предприятий бумажной отрасли страны. Здесь реализуется инвестиционный проект по техническому переоснащению производства. Генподрядчиком строительства завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона, объемом производства 200 тысяч тонн картона в год под ключ, выступала китайская компания «Сюань Юань». Строительство объекта начато в 2012 году и в соответствии с заключенным контрактом должно было завершиться до конца 2015 года. Однако к этому времени у подрядчика возникли проблемы с финансированием. Реализацию крупного проекта взяли на себя белорусские компании. 10 февраля этого года Глава государства подписал Указ № 44 «Об инвестиционном проекте», который подготовлен по результатам его рабочей поездки в Добруш и посещения фабрики. Документом предусматриваются меры, направленные на реализацию инвестиционного проекта по организации производства картона, а также устанавливаются конкретные сроки его завершения: ввод в эксплуатацию комплекса в 2020 году, выход на проектную мощность – в 2022 году.

Фото: архив БЕЛТА

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