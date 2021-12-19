Николай Мысливец: доверие к институтам государственной власти продолжает укрепляться

Об этом в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ заявил директор Института социологии НАН Николай Мысливец, комментируя итоги масштабного социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем».
Эксперт обратил внимание:
- Социсследование свидетельствует о том, что можно говорить и о продолжающемся укреплении доверия институтам государственной власти, государственному управлению. Мы видим, что объективно большинство населения крайне негативно воспринимает ту политику, которую проводят по отношению к нашей стране наши соседи, к сожалению.
По словам Николая Мысливца, ценность мониторинга заключается еще в том, что это не только информация для размышления или научных открытий:
- Это информация, которая должна быть основой в проведении той политики, кадровой политики, политики в работе с населением, политики на местах, которую наше государство в последнее время проводит гораздо более активно. И позиция тех, кто пока не определился со своим мнением, позиция тех, кто выбрал вариант «затрудняюсь ответить на вопрос», – они, в принципе, абсолютно закономерны, они имеют место быть.
Эксперт добавил, что предложенные для ответов вопросы действительно сложные:
- Чтобы дать ответы на них, они предполагают не только уровень личной заинтересованности, но и уровень определенной подготовки, уровень компетентности. Поэтому работать с молодежью, со студенческими группами, школьными коллективами, трудовыми коллективами, опираясь на полученную информацию, можно и жизненно необходимо.