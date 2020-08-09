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  2. Николай Козеко: все голосуют за красивую, трудолюбивую, мирную, счастливую, радостную, светлую Беларусь

Николай Козеко: все голосуют за красивую, трудолюбивую, мирную, счастливую, радостную, светлую Беларусь

Белорусские фристайлисты уже вовсю готовятся к новому сезону. Пока проводят по одной тренировке в день, но совсем скоро увеличат объемы. Главный тренер нашей национальной сборной Николай Козеко тоже находится в прекрасной форме. Воскресное утро он по привычке начал с велотренировки, после которой заглянул на избирательный участок на улице Богдановича в Минске – остаться в стороне от выборов он не мог.


– Для любой страны день выборов Президента – это знаковое событие. Не так часто они проходят – и не так часто мы можем выразить свое отношение к жизни. По большому счету, в этот день мы выбираем наш путь. Всем нам нравится наша Беларусь. Все голосуют за красивую, трудолюбивую, мирную, счастливую, радостную, светлую Беларусь. И я не исключение.
Николай Иванович не скрывает: сделать выбор ему было просто, поэтому, когда пришел на участок для голосования, оставалось только поставить подпись. О том, что стало главным в выборе своего кандидата, тренер говорит так:

– Для меня важным фактором была перспектива для творчества и развития личности, реализации себя, перспектива больших свершений – это важно. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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