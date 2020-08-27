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Николаенко: педагоги готовы к работе с новыми программами и учебниками

Педагоги подготовлены к работе с новыми программами и учебниками, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА проректор по научно-методической работе Академии последипломного образования Галина Николаенко.


"В Беларуси весьма квалифицированный учительский корпус. Я могу привести такие цифры: 35% наших учителей имеют высшую квалификационную категорию, 40% – первую. Есть еще такая категория, как учителя-методисты – это наша педагогическая элита. Их около 400 человек. Это те учителя, которые работают непосредственно с коллегами и делятся своим опытом. Конечно, педагоги подготовлены к работе с новыми программами и новыми учебниками. Они знают, какие изменения произойдут. Потому что обязательно мы встречаемся с авторами учебников, знакомы с тенденциями, которые связаны с изменением программ. Но есть еще один аспект, который мы считаем очень важным, – это обмен опытом самих педагогов, как они работают по этим новым программам", – сказала Галина Николаенко.

По ее словам, на помощь педагогам приходят информационные технологии. "Сейчас у нас есть возможность использовать веб-ресурсы, дистанционное обучение. В регионах есть виртуальные консультационные пункты для учителей. В Академии существует республиканский методический ресурс. И конечно, речь идет не только о содержании обучения, но и об использовании новых технологий, возможностях дифференцированного обучения. Например, подготовка к самостоятельной работе с использованием ИКТ. Учителя тоже в этом плане готовятся. Квалификация учителей поддерживается системой дополнительного образования. Раз в три года у нас все учителя проходят повышение квалификации, но есть еще и так называемый межкурсовой период, когда особо актуальные вопросы обсуждаются на семинарах, круглых столах, путем индивидуальных консультаций. То есть можно быть уверенными: педагоги новое содержание обучения вполне готовы преподнести учащимся", – добавила проректор.

Фото: БЕЛТА
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