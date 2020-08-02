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"Никаких переносов нет" – Эйсмонт о дате проведения Послания Президента Беларуси народу и Парламенту

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию не переносилось и состоится, как и запланировано, 4 августа. Об этом БЕЛТА заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.


Интернет обсуждает предстоящее Послание Президента. В частности, его дату - пишут и говорят о якобы переносе мероприятия. Пресс-служба Президента пока его вообще не анонсировала. В связи с этим корреспондент БЕЛТА попросил прояснить, когда же состоится это мероприятие.

"Никаких переносов нет. Как и планировалось, 3 августа обе палаты Парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. В общем то, что и изначально предполагалось, насколько мне известно, обсудить. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с Посланием к народу и Национальному собранию обратится Глава государства", - заявила Наталья Эйсмонт.

Фото: архив БЕЛТА
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