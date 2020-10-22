Ни одно дерево не пострадает: 5 материалов, из которых делают бумагу будущего

По статистике, каждое пятое дерево на Земле вырубается для изготовления бумаги. Но, как это обычно бывает, материала требуется с каждым днем все больше и больше, несмотря на то, что с развитием Интернета потребность в бумажных носителях снизилась. Любопытный факт: если каждый житель планеты сэкономит хотя бы один листок, можно спасти от вырубки миллион деревьев. Поэтому сегодня одна из наиболее важных задач для экологов и ученых – найти более безопасный для природы материал для изготовления бумаги.

Кенаф





Это травянистое растение рода Гибискус произрастает в Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке. Обычно его стебли использовали для изготовления волокон технических тканей, веревок, канатов и масла. Только недавно их стали использовать в производстве бумаги.

Бумага из кенафа не отличается по своим качествам от обычной и полезна для экологии тем, что разлагается быстрее без вредных следов. Также ее производство еще и выгодно тем, что кенаф растет быстрее деревьев, а на один гектар плантаций приходится 22 тонны ценного волокна.

Багасса





Багасса – это отход, получаемый при обработке сахарного тростника. Этот экологически чистый материал может служить не только кормом для скота, но и материалом для топлива и контейнеров для еды. А сделанное еще в 1998 году исследование доказало, что багасса может применятся в качестве сорбирующего материала для очистки разливов нефти.

Багассу используют для изготовления бумаги и картона. Она требует меньше отбеливающих химикатов, чем древесина, чтобы добиться ярко-белого цвета листов. Волокна багассы лучше всего подходят для производства бумажных салфеток, гофрокартона, газетной и писчей бумаги. Однако работа с этим материалом отнюдь не проста. Люди, которые имеют дело с багассой, вынуждены носить перчатки и маски, чтобы защититься от язв и царапин, а также предотвратить легочные заболевания.

Бамбук





Традиционное китайское растение используется в разных отраслях хозяйства: в строительстве, производстве топлива, лекарств. Побеги бамбука добавляются в пищу и корм для животных. Бамбук растет в разы быстрее обычного дерева, поэтому стал основным материалом деревообрабатывающей промышленности.

Бамбуковая бумага появилась еще в Χ веке до нашей эры. Производится она в Китае и идет на разные нужды: для обоев, картона, в офисы, используется как туалетная. Совсем недавно бумага из бамбука стала поставляться на европейском рынке, поэтому найти ее довольно непросто, но возможно.

Опавшие листья





В 2019 году проект украинского студента Валентина Фречка по производству бумаги из опавших листьев завоевал гран-при конкурса University Startup World Cup. Идею переработки пожелтевших листьев в бумагу парень начал воплощать еще школьником, готовясь к международной олимпиаде по экологии. С тех пор со своим проектом он побывал на конференциях и конкурсах в Сербии, Словакии, Польше, Германии, Франции, США, Корее и Китае.

При изготовлении бумаги из листьев сырья нужно больше, чем из дерева, тонна опавших листьев в среднем сохранит от вырубки 10 деревьев. В обычной бумаге используются синтетические наполнители, которые придают ей прочности. В бумаге из листьев – обычный крахмал и каолин. Производство по этой технологии уже запустили в Украине, в городе Житомир.

Тростник

Еще одна инициатива, на этот раз от белорусских умельцев. Две девушки из Зельвы (Гродненская область) изготавливают свою бумагу из тростника. Тростниковая бумага на 100% экологична, может быть повторно переработана без дополнительных затрат и химикатов. Легко заменяет собой обычную экоупаковку, которую производят из древесины.

Затраты на изготовление такой бумаги минимальны – на один лист формата А4 средней плотности уходит 25 граммов тростниковой массы. Такое изделие можно даже красить. Изобретательницы используют для этого овощные соки: свекольный, морковный и другие.