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  2. Невролог рассказал об опасности дефицита фолиевой кислоты при беременности

Невролог рассказал об опасности дефицита фолиевой кислоты при беременности

Врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин в эфире программы "Жить здорово" посоветовал женщинам в период беременности употреблять больше продуктов, богатых фолиевой кислотой, поскольку дефицит этого вещества может привести к неполноценному развитию центральной нервной системы ребенка.


– Фолиевая кислота участвует в формировании нервной ткани. На этапах внутриутробного развития плода, когда закладывается так называемая нервная трубка, из которой потом формируется головной и спинной мозг, дефицит фолиевой кислоты приводит к неполноценному развитию центральной нервной системы ребенка, – предупредил врач.

По его словам, если в рацион беременных включить продукты с большим содержанием фолиевой кислоты, вероятность рождения ребенка с дефектами нервной трубки уменьшится почти в два раза.

Наряду с этим невролог указал на еще одно важное свойство этого вещества. Фолиевая кислота, отметил Дмитрий Шубин, участвует в синтезе эритроцитов.

– Атеросклеротические процессы в присутствии фолиевой кислоты идут гораздо медленнее. Меньше образуется атеросклеротических бляшек и меньше теряется эластичность сосудов, – уточнил медик.

Больше всего фолиевой кислоты, по словам невролога, содержится в фасоли (три суточные нормы в ста граммах продукта). В лидерах также оказались шпинат, чечевица и печень птиц.

Фото: pixabay.com
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