12 июля в городе произошло ДТП: пьяный пешеход попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
ДТП произошло 12 июля около 22:30. В районе дома № 20 по улице Рабоче-Крестьянской 38-летний местный житель двигался на автомобиле Mercedes-Benz. Под колеса иномарки попал 67-летний горожанин с велосипедом, который двигался во встречном направлении по разделительной полосе.
С травмами мужчину доставили в медучреждение. В Госавтоинспекции сообщили, что пешеход был пьян.
Фото из архива БЕЛТА
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Нетрезвый пешеход попал под машину в Осиповичах
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