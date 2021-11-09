Netflix запустит подобную TikTok функцию просмотра коротких видео

Стриминговая платформа Netflix внедряет ориентированную на детей функцию Kids Clips, которая позволит просматривать короткие видео, схожие с клипами TikTok. Об этом информирует агентство Bloomberg.
Пользователи смогут смотреть короткие ролики из детской библиотеки платформы: видео там будут обновлять ежедневно. Таким образом Netflix пытается привлечь внимание юных пользователей, которые отдают предпочтение YouTube и TikTok.
В основу новой функции легла появившаяся ранее в этом году в приложении Netflix опция Fast Laughs, с помощью которой можно смотреть короткие фрагменты из фильмов, телесериалов и выступлений комиков. Новая лента будет напоминать ленту Fast Laughs, но ролики в ней будут показываться горизонтально, а не вертикально, и во весь экран. При этом дети смогут посмотреть не больше двадцати клипов за один раз.
Разработчики также создали рейтинг самых популярных видео платформы, который поможет пользователям найти подходящий контент.
Функция будет доступна в приложении Netflix для операционной системы iOS уже на этой неделе. Пока что она будет доступна только для пользователей из англоязычных и испаноязычных стран.