Netflix запустит подобную TikTok функцию просмотра коротких видео

Пользователи смогут смотреть короткие ролики из детской библиотеки платформы: видео там будут обновлять ежедневно. Таким образом Netflix пытается привлечь внимание юных пользователей, которые отдают предпочтение YouTube и TikTok.В основу новой функции легла появившаяся ранее в этом году в приложении Netflix опция Fast Laughs, с помощью которой можно смотреть короткие фрагменты из фильмов, телесериалов и выступлений комиков. Новая лента будет напоминать ленту Fast Laughs, но ролики в ней будут показываться горизонтально, а не вертикально, и во весь экран. При этом дети смогут посмотреть не больше двадцати клипов за один раз.Разработчики также создали рейтинг самых популярных видео платформы, который поможет пользователям найти подходящий контент.Функция будет доступна в приложении Netflix для операционной системы iOS уже на этой неделе. Пока что она будет доступна только для пользователей из англоязычных и испаноязычных стран.