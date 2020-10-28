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  2. Netflix снимет сериал по мотивам видеоигры Assassin’s Creed

Netflix снимет сериал по мотивам видеоигры Assassin’s Creed

Заявление, в котором сообщается об этом, опубликовано во вторник на сайте стримингового сервиса, пишет ТАСС.


Разработчики намерены «сохранить атмосферу захватывающего мира Assassin’s Creed и придерживаться столь же масштабного подхода» к воспроизведению видеоигры на телеэкранах.

Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно. Исполнительными продюсерами проекта станут руководители подразделения кино- и телепроектов компании Ubisoft (это разработчики игры) Джейсон Альтман и Даниэль Крейник.

Сегодня в серии Assassin’s Creed – 23 вышедшие на различных платформах видеоигры. Это самая успешная франшиза в истории Ubisoft.

Фото: ubisoft.com
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