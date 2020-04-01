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Netflix продлил на второй сезон многосерийный фильм "Ключи Локков"

Сериал снят по комиксам сына Стивена Кинга.

Netflix продлил на второй сезон сериал "Ключи Локков", основанный на одноименном комиксе писателя Джо Хилла (сына Стивена Кинга) и художника Габриэля Родригеса.

На официальной странице проекта в Twitter также опубликован анонс сериала, а подпись гласит: во втором сезоне будет "больше ключей и демонов". О дате выхода нового сезона не сообщается.

Первый сезон сериала быстро завоевал популярность публики. По сюжету трое детей Локков вместе с матерью переезжают в родовое поместье "Дом Ключей". Их отец не так давно умер, и они пытаются морально справиться с горем. В новом доме Локки находят разбросанные по дому таинственные ключи, которые наделяют обладателей мистическими силами и хранят тайну гибели отца семейства.

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