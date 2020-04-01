Netflix продлил на второй сезон многосерийный фильм "Ключи Локков"

Сериал снят по комиксам сына Стивена Кинга.

more keys, more demons, more aloha Locke & Key is officially returning for season two!! pic.twitter.com/OYfHBKmik8 — Locke & Key (@lockekeynetflix) March 30, 2020

Netflix продлил на второй сезон сериал "Ключи Локков", основанный на одноименном комиксе писателя Джо Хилла (сына Стивена Кинга) и художника Габриэля Родригеса.



На официальной странице проекта в Twitter также опубликован анонс сериала, а подпись гласит: во втором сезоне будет "больше ключей и демонов". О дате выхода нового сезона не сообщается.

Первый сезон сериала быстро завоевал популярность публики. По сюжету трое детей Локков вместе с матерью переезжают в родовое поместье "Дом Ключей". Их отец не так давно умер, и они пытаются морально справиться с горем. В новом доме Локки находят разбросанные по дому таинственные ключи, которые наделяют обладателей мистическими силами и хранят тайну гибели отца семейства.