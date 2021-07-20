Во дворе жилого дома в Подмосковье около 20 мигрантов развязали массовую драку со стрельбой, пишет ТАСС.
Фото носит иллюстративный характер
Источник агентства уточнил: предварительно установлено, что ее участниками стали мигранты из Средней Азии.
Конфликт произошел в ночь на 18 июля, его причина пока неизвестна. В ходе драки ее участники орудовали палками и бутылками, была стрельба. В результате произошедшего было повреждено несколько припаркованных во дворе автомобилей. Местные жители вызвали полицию.
Фото: pixabay.com
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Несколько десятков мигрантов устроили массовую драку со стрельбой в Подмосковье
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