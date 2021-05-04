Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Непростой, но успешный май: для каких знаков зодиака этот месяц будет удачным

Непростой, но успешный май: для каких знаков зодиака этот месяц будет удачным

Представителей некоторых зодиакальных созвездий ждет насыщенный и продуктивный май. Чтобы добиться успеха, конечно, придется приложить усилия, но и результаты будут значительные. Каких же знаков зодиака ждет успех в мае?

фото pixabay.com

Телец

У Тельцов не будет даже малейшей возможности расслабиться в мае. Завал на работе, напряженные отношения с друзьями и родными, упадок жизненных сил – все это будет преследовать Тельцов на протяжении всего месяца. Представители данного знака даже почувствуют себя нездоровыми. Но отдохнуть или даже выспаться Тельцам не предвидеться из-за огромного груза ответственности. Но звезды уверены: Тельцы смогут решить все проблемы, навалившиеся на них. Здоровье поправится, отношения наладятся, проблемы на работе решатся положительно – желаемый успех будет достигнут.

Дева

Для Дев этот месяц будет не самым легким. Трудиться придется много и упорно. Но представителям данного знака не привыкать к большим объемам работы и трудностям на пути. Звезды предостерегают Дев: возможно, коллеги попробуют подставить вас. Девам будет совсем непросто, но они смогут найти должную поддержку у близких людей. Все проблемы разрешаться и итогом всего станет и одобрение начальства, и улучшение дохода, и повышение самооценки.

Козерог

Май у Козерогов тоже выдастся не самым легким. Но для сильных представителей этого знака зодиака преграды на пути к успеху, как всегда, будут выступать лишь как доказательство их собственной силы. Больших проблем в этом месяце звезды не пророчат, но вот множества мелких неприятностей Козерогам не избежать. Со всеми трудностями, которые обрушатся на Козерогов в начале месяца, удастся справиться, и в итоге они получат хорошее вознаграждение или даже подарок судьбы в конце мая.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Равняйсь, ложкари! Фариновская школа на Полотчине воспитывает отменных музыкантов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с коронавирусом, выписаны 617
В индийском зоопарке восемь львов заразились COVID-19
Рэпер L'One стал отцом в третий раз
Биржа: 4 мая евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали
Головченко о финансировании чернобыльских программ: подходы будут скорректированы
В Могилеве открылся прием заявок на участие в фестивале уличной культуры «DOMA 2021»
Владимир Караник чествовал ветеранов
В Могилевском институте МВД завтра состоится военно-патриотический праздник «Поколение Победы»
Головченко о санкциях в отношении Беларуси: должен заявить, что мы категорически не приемлем такую форму давления на суверенное независимое государство
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Торжества на похоронах
Из жизни ушел народный артист России Михаил Багдасаров
Головченко прокомментировал возможность передачи президентских полномочий Совбезу
В Беларуси посеяно 60 процентов всех яровых культур
"Белнефтехим": НПЗ работают в штатном режиме, переработка нефти в мае превысит уровень бизнес-планов
Головченко: экономика вышла на траекторию роста
В Беларуси запустили акцию #РомаЖиви
7 мая можно будет получить бесплатную консультацию нотариуса
МАРТ предлагает исключить из перечня одноразовой посуды, запрещенной к продаже и использованию в общепите, несколько позиций
В России за сутки выявили минимальное с сентября число новых случаев заражения коронавирусом
На столичной улице Притыцкого мотоциклист не справился с управлением
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Женя, «Времечко» и Никита
В Слуцком районе при пожаре погибли пожилые супруги
Издано первое белорусско-российское учебное пособие, посвященное ВОВ
Минский зоопарк приглашает отпраздновать День Победы вместе
Погода 5 мая: кратковременные дожди и от +3 °С до +21 °С
Перевалило за 40: американские СМИ продолжают считать дни без пресс-конференции Харрис на тему миграционного кризиса на границе США
Очереди на границе: выезда из Беларуси в ЕС ждут более тысячи грузовиков
На отдельных участках дорог Минска не работают светофоры
В Минске за сутки зафиксировано 10 случаев падения деревьев
Количество погибших в результате обрушения метромоста в Мехико выросло до 23
«Нью-Джерси» Шаранговича уступил «Бостону» в матче чемпионата НХЛ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Два ума, две судьбы
Любому белорусу и бизнесмену хочется, чтобы страна сохранила независимость и укрепила свою экономику – Шах
В Афганистане из-за наводнений погибли 14 человек
Непростой, но успешный май: для каких знаков зодиака этот месяц будет удачным
Лукашенко принял с докладом Премьер-министра
В Столинском районе из-за задымления на крыше детского сада эвакуировали детей
Шах: когда люди пренебрегают тем, что делает для них государство, – это и есть режим эгоизма
Пархоменко о жертвах информационной войны: даже люди, умудренные опытом, от которых ожидаешь взвешенной оценки, подвержены эмоциям
Весенний призыв в войска начнется с 14 мая
Беларусь и Пакистан обсудили подготовку консультаций между МИД двух стран
В Манчестере определится первый финалист футбольной Лиги чемпионов
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Проповедь предателя
Эксперт о борьбе с неэкологической упаковкой: у людей нет стратегического понимания «зеленой» повестки
Последствия непогоды: за сутки электроснабжение нарушалось в 330 населенных пунктах Беларуси
По итогам I полугодия в Минске планируют ввести около 64% жилья от годового задания
Авторы
СКАНИРУЙТЕ