Непростой, но успешный май: для каких знаков зодиака этот месяц будет удачным

Представителей некоторых зодиакальных созвездий ждет насыщенный и продуктивный май. Чтобы добиться успеха, конечно, придется приложить усилия, но и результаты будут значительные. Каких же знаков зодиака ждет успех в мае?

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Телец

У Тельцов не будет даже малейшей возможности расслабиться в мае. Завал на работе, напряженные отношения с друзьями и родными, упадок жизненных сил – все это будет преследовать Тельцов на протяжении всего месяца. Представители данного знака даже почувствуют себя нездоровыми. Но отдохнуть или даже выспаться Тельцам не предвидеться из-за огромного груза ответственности. Но звезды уверены: Тельцы смогут решить все проблемы, навалившиеся на них. Здоровье поправится, отношения наладятся, проблемы на работе решатся положительно – желаемый успех будет достигнут.

Дева

Для Дев этот месяц будет не самым легким. Трудиться придется много и упорно. Но представителям данного знака не привыкать к большим объемам работы и трудностям на пути. Звезды предостерегают Дев: возможно, коллеги попробуют подставить вас. Девам будет совсем непросто, но они смогут найти должную поддержку у близких людей. Все проблемы разрешаться и итогом всего станет и одобрение начальства, и улучшение дохода, и повышение самооценки.

Козерог

Май у Козерогов тоже выдастся не самым легким. Но для сильных представителей этого знака зодиака преграды на пути к успеху, как всегда, будут выступать лишь как доказательство их собственной силы. Больших проблем в этом месяце звезды не пророчат, но вот множества мелких неприятностей Козерогам не избежать. Со всеми трудностями, которые обрушатся на Козерогов в начале месяца, удастся справиться, и в итоге они получат хорошее вознаграждение или даже подарок судьбы в конце мая.