Необычную форму первого межзвездного астероида объяснили сближением со звездой

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, — рассказала Юнь Чжан, один из авторов работы, планетолог из Мэрилендского университета (США).Осенью 2017 года автоматизированный телескоп Pan-STARRS совершил редкую находку. Он обнаружил первое небесное тело, которое попало в Солнечную систему из межзвездной среды. Изначально астрономы, которые анализировали фотографии и данные Pan-STARRS, посчитали этот объект кометой и присвоили ему временное имя C/2017 U1.Последующие наблюдения показали, что C/2017 U1 скорее похож на астероид, чем на комету. Это, в частности, было связано с необычной сигарообразной формой этого небесного тела и отсутствием у него хвоста и других типичных признаков комет. Поэтому первое межзвездное тело переименовали в 1I/2017 U1. Также оно получило неофициальное название Оумуамуа, что означает "разведчик" на языке жителей Гавайских островов.Странная форма этого объекта уже третий год заставляет ученых задумываться о том, каким образом и где сформировался Оумуамуа, из-за чего он вылетел из родительской звездной системы и когда это могло произойти. Несмотря на все усилия планетологов, однозначных ответов на все эти вопросы у них пока нет.Юнь Чжан и ее коллега Дуглас Лин, профессор Калифорнийского университета в Санта-Крузе (США), разработали простой, но при этом вполне реалистичный сценарий появления Оумуамуа. Он объясняет все ключевые особенности облика этого объекта, а также то, как он мог покинуть пределы родительской звездной системы.Для этого планетологи построили детальную компьютерную модель звездной системы, которая похожа на нашу, и проследили за тем, что происходит с различными кометами и астероидами, которые сближаются с Солнцем и другими крупными объектами. К примеру, в конце прошлого десятилетия астрономы всего мира стали свидетелями того, как притяжение Юпитера разорвало на части комету Шумейкера-Леви 9, превратив ее в набор мелких и крупных обломков.Опираясь на результаты этих наблюдений, астрономы просчитали, что произойдет с типичным астероидом или кометой в результате подобных гравитационных взаимодействий. К большому удивлению планетологов, подобный сценарий очень часто приводил к рождению вытянутых объектов, похожих на Оумуамуа. Значительную их часть притяжение светила разгоняло до скорости, которая нужна для "побега" из звездной системы., — отметила Чжан.Если эта теория верна, тогда большинство межзвездных астероидов, как отмечают авторы статьи, должны быть похожи на Оумуамуа по структуре и форме. Обнаружение других объектов такого рода, как надеются ученые, поможет им доказать, что это действительно так, или же найти иные объяснения тому, как возник этот необычный межзвездный "разведчик".