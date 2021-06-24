Перспективы развития Гродненской области обсуждаются в Свислочи на совещании у Президента

Начиная разговор, Глава государства отметил, что Гродненщина еще в советское время справедливо считалась одним из лучших регионов огромного Советского Союза. Область всегда ставили в пример. Эта тенденция сохранилась и в новейшей истории суверенной Беларуси. Но необходимы новые точки роста как этого региона, так и других по всей стране.



На совещание приглашены председатели райисполкомов, чтобы они знали, что им предстоит делать в перспективе.



Очевидные достижения области Александр Лукашенко проиллюстрировал данными статистики:



– За 5 лет быстрее, чем в целом по стране, у вас рос валовой региональный продукт : 105 процентов по области и 103,5 – по республике. Производительность труда – 113 процентов по области против 108 по республике. Рост экспорта товаров за прошлую пятилетку по области составил почти 142 процента, а по республике – только 109. И в нынешнем непростом году Гродненщина занимает одни из первых мест как по темпам роста экономики в целом – 105,5 процента, – так и по производству продукции промышленности – почти 121 процент, сельского хозяйства – 101,6 процента. По строительно-монтажным работам, рентабельности продаж, чистой прибыли, вводу в эксплуатацию жилья и так далее тоже лидирующие позиции.



Президент также обратил внимание на то, что несколько недель назад началась полноценная работа первой Белорусской атомной станции:



– Правильно, что мы ее построили здесь, в Гродненской области, где живет трудолюбивый белорусский народ. Строительство атомной станции – самый масштабный в истории нашей страны объект. Его значение для обеспечения энергетической безопасности и в целом для развития экономики просто колоссальное.



Тем не менее, отметил Глава государства, у Гродненщины, как у медали, есть две стороны:



– О той, парадной, где все идет неплохо и важно лишь не снижать темпов, я только что сказал. Но не случайно наша встреча проходит здесь, в Свислочском районе. Ваш регион один из тех, которому с легкой руки Правительства присвоили статус территории, отстающей по уровню социально-экономического развития. К этой же категории отнесли и Зельвенский район. Но я бы сказал иначе: это перспективные районы, которым требуется грамотная стратегия, нацеленная на опережающее развитие. Мы видели те точки роста, которые обеспечат не только доход в развитии Свислочи, но и Гродненской области в целом.