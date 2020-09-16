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"Необходимо спуститься на землю" – МИД Беларуси призвал украинские власти уважать права верующих

МИД Беларуси настоятельно призывает украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма. Об этом БЕЛТА заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя заявление офиса президента Украины в отношении ситуации с паломниками-хасидами на границе Беларуси и Украины.


В частности, в офисе украинского президента призвали белорусские власти не создавать дополнительное напряжение на границе.

"Слушайте, вот честно, хватит заниматься забалтыванием проблемы. Есть вопрос, и его нужно и можно решить. Там более тысячи человек, которые вынуждены ночевать под открытым небом. Это абсолютно бесчеловечно. И сейчас важно это, а не демагогия и попытки украинских властей переложить на других ответственность за элементарную неохоту искать выход из ситуации", – заявил Анатолий Глаз.

Тем более, отметил пресс-секретарь МИД, известно, что в Умань уже прибыли паломники из других стран и некая ВИП-квота, установленная украинской стороной, уже выбрана. "А на каком основании дискриминируют именно эту группу? Неужели расстояние в 200 км от Киева – это настолько далеко, что украинская сторона не воспринимает лишения и страдания остановленных на границе людей, среди которых много женщин и детей?" –обозначил вопросы Анатолий Глаз.

"Мы настоятельно призываем украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма. Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного – только уважения своих базовых прав. И этот вопрос мы будем держать на контроле, – подчеркнул официальный представитель МИД. – Это живые люди, которые транзитом оказались на белорусской земле, следуя в Украину. И, извините, мы не можем бросить их на произвол судьбы у закрытой украинцами границы".

Пресс-секретарь отметил, что ранее через белорусские посольства в Израиле и отдельных других странах израильские компетентные органы и еврейские религиозные структуры были информированы о невозможности въезда паломников с территории Беларуси в Украину ввиду принятых украинской стороной ограничительных мер. "Однако паломники продолжают прибывать в нашу страну. Поэтому для помощи верующим задействуются все силы, в том числе по линии ГПК, МВД и иных вовлеченных организаций", – сказал Анатолий Глаз.

"Если украинская сторона не сможет открыть границу, то мы будем готовы оказывать содействие в выезде паломников из Беларуси. Сделаем все, что в наших силах, чтобы максимально помочь людям", – добавил он.

Фото: архив БЕЛТА
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