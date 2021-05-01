«Неман» проиграл «Ислочи» в игре чемпионата Беларуси по футболу

В Гродно завершился первый сегодняшний матч футбольного чемпионата страны. «Неман» потерпел поражение от «Ислочи» – 1:2, после чего безвыигрышная серия подопечных Игоря Ковалевича увеличилась до семи встреч (три ничьи, четыре поражения).



В прошлом году «Неман» до последнего боролся за один из комплектов наград, а в итоге финишировал на пятом месте. Но в этом сезоне дела команды из Гродно идут из рук вон плохо. Из всех участников чемпионата только она до сих пор не познала вкуса победы. И сегодня в очередной раз разочаровала своих болельщиков.



«Ислочь» вышла вперед уже на третьей минуте, когда неотразимый удар в угол ворот из-за пределов штрафной удался Дмитрию Комаровскому.



Дмитрий Юсов, реализовав одиннадцатиметровый удар на 62-й минуте, удвоил преимущество «волков».



А единственное, что смог сделать «Неман» в остававшееся до финального свистка время, – это сократить разницу в счете до минимума. На 78-й минуте Павел Забелин тоже отличился с пенальти.



Четыре встречи этого тура состоялись позавчера и вчера. «Слуцк» и брестское «Динамо» не выявили сильнейшего – 1:1. «Рух» сломил сопротивление «Славии» – 2:1. Минское «Динамо» одержало во многом ожидаемую победу на РЦОР-БГУ – 2:0. А «Витебск» и «Гомель» разошлись миром – 0:0. Сегодня еще будут сыграны матчи «Торпедо-БелАЗ» – «Минск», «Спутник» – «Шахтер» и БАТЭ – «Сморгонь».



Турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 18 очков (6 матчей), 2. БАТЭ – 14 (6), 3. «Динамо» (Минск) – 14 (7), 4. «Динамо» (Брест) – 13 (7), 5. «Рух» – 12 (7), 6. «Гомель» – 12 (7), 7. «Ислочь» – 12 (7), 8. «Витебск» – 8 (7), 9. «Минск» – 8 (6), 10. «Торпедо-БелАЗ» – 7 (6), 11. «Слуцк» – 6 (7), 12. РЦОР-БГУ – 5 (7), 13. «Славия» – 4 (7), 14. «Сморгонь» – 4 (6), 15. «Неман» – 3 (7), 16. «Спутник» – 3 (6).



Список бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо («Шахтер»), который забил восемь мячей.