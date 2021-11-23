Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 декабря

"Табак-инвест" на 4–10 копеек повышает цены на некоторые виды сигарет LD, Monte Carlo, Camel, Winston, Richmond, Sobranie.Из сигарет, ввозимых компанией "Беларусьторг", на 10–25 копеек подорожают некоторые виды Richmond, Aroma Rich, Kiss.Гродненская табачная фабрика "Неман" и "Интер Тобакко" цены на свою продукцию не поднимают.Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.