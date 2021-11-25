Неизвестный взорвал самодельную бомбу у входа в здание Конференции католических епископов Боливии

В городе Ла-Пас неизвестный привел в действие самодельное взрывное устройство у входа в здание Конференции католических епископов Боливии, пишет ТАСС.
– Хотя материальный ущерб можно восстановить, мы призываем совершившего этот акт учитывать, что в результате его действий могли пострадать невинные люди, – обратили внимание в секретариате конференции.
Согласно его информации, неизвестный подложил бомбу рано утром. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения. Правоохранители начали расследование инцидента.
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