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  2. Неизвестный взорвал самодельную бомбу у входа в здание Конференции католических епископов Боливии

Неизвестный взорвал самодельную бомбу у входа в здание Конференции католических епископов Боливии

В городе Ла-Пас неизвестный привел в действие самодельное взрывное устройство у входа в здание Конференции католических епископов Боливии, пишет ТАСС.


– Хотя материальный ущерб можно восстановить, мы призываем совершившего этот акт учитывать, что в результате его действий могли пострадать невинные люди, – обратили внимание в секретариате конференции.

Согласно его информации, неизвестный подложил бомбу рано утром. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения. Правоохранители начали расследование инцидента.

Фото: pixabay.com
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