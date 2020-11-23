Прошлой ночью неизвестный устроил хаотичную стрельбу на улице немецкого города Меккенхайм (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) недалеко от Бонна, на западе ФРГ, информирует ТАСС.
Спецназу удалось ликвидировать стрелявшего на месте ЧП. Он умер от полученных ранений. Выяснить цель, с которой нападавший пошел на преступление, пока не удалось. Также до сих пор не установлена личность стрелявшего. Во время операции ранение получил сотрудник правоохранительных органов.
Сигнал тревоги поступил на пульт полиции около 21:00 по местному времени в воскресенье. Очевидцы сообщили, что злоумышленник достал пистолет и открыл огонь на улице. Полиции потребовалось подкрепление. Близлежащие улицы были заблокированы. Впоследствии подозреваемый устроил перестрелку с бойцами спецназа, но был ликвидирован.
Фото: pixabay.com
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Неизвестный устроил стрельбу на западе ФРГ
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