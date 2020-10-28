Неизвестные взломали сайт избирательного штаба Трампа

– сообщил в TwitterХакеры утверждали, что взломали несколько устройств, которые «дали полный доступ к Трампу и его родственникам». Их мотивацией было стремление «позволить миру узнать правду», потому что он «устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых президентом Дональдом Трампом». Также неизвестные заявили, что получили доступ к секретной информации. Согласно ей, власти США причастны к «возникновению коронавируса», а глава Белого дома находится в сговоре с другими государствами и хочет таким образом повлиять на итоги выборов.Кроме этого письма неизвестных на взломанной странице были указаны адреса электронных кошельков криптовалют.Выборы главы государства в США состоятся 3 ноября. От демократов выступает бывший вице-президент Джозеф (Джо) Байден, от республиканцев – действующий американский лидер Дональд Трамп.