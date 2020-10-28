Через некоторое время его восстановили, пишет ТАСС.
– Ранее этим вечером сайт избирательного штаба Трампа был взломан, и мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Доступ к конфиденциальным данным [хакерами] не был получен в связи с тем, что они, по сути, не хранятся на сайте. Сайт восстановлен, – сообщил в Twitter пресс-секретарь избирательной кампании главы государства Тим Мертау.
Хакеры утверждали, что взломали несколько устройств, которые «дали полный доступ к Трампу и его родственникам». Их мотивацией было стремление «позволить миру узнать правду», потому что он «устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых президентом Дональдом Трампом». Также неизвестные заявили, что получили доступ к секретной информации. Согласно ей, власти США причастны к «возникновению коронавируса», а глава Белого дома находится в сговоре с другими государствами и хочет таким образом повлиять на итоги выборов.
Кроме этого письма неизвестных на взломанной странице были указаны адреса электронных кошельков криптовалют.
Выборы главы государства в США состоятся 3 ноября. От демократов выступает бывший вице-президент Джозеф (Джо) Байден, от республиканцев – действующий американский лидер Дональд Трамп.
Опубликовано:
705
Неизвестные взломали сайт избирательного штаба Трампа
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР