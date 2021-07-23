Это произошло в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар на границе с Пакистаном, информирует телеканал Tolo News.
Снимок носит иллюстративный характер
Представитель МВД Мирваис Станекзай заявил: «Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей».
Под террористами имеются в виду боевики радикального движения «Талибан». Однако, по сведениям телеканала, талибы отрицают свою причастность к убийствам мирных жителей.
РИА Новости пишет, что ранее этот район уже был под контролем талибов, а потом и правительственных войск. Как уточняет источник агентства, пункт в округе Спин-Болдак занимает стратегическое положение с точки зрения торговли.
К слову, мы уже писали о происходящем в Афганистане в деталях. Почитать можно, перейдя по этой ссылке.
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Неизвестные убили больше сотни мирных жителей в Афганистане
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