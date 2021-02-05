Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.63
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Недостаточное пребывание на солнце может вызвать болезнь Паркинсона

Недостаточное пребывание на солнце может вызвать болезнь Паркинсона

Между недостатком витамина D и развитием болезни Паркинсона существует прямая зависимость. Прогрессирование болезни зачастую связано с нехваткой получения данного полезного вещества через солнечные лучи. Однако это не единственная причина развития болезни Паркинсона. О других факторах риска в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.


Среди основных причин прогрессирования болезни врач назвал генетику, травмы головного мозга и недостаток витамина D.

– Это в первую очередь недостаточный уровень витамина D, который вырабатывается под воздействием солнечных лучей, – добавил Александр Мясников.

Мигрень с аурой также является причиной развития болезни Паркинсона.

– Если у человека есть мигрень с предшественниками, это тоже фактор риска, – отметил специалист.

Кроме того, Александр Мясников заявил, что данное заболевание характерно для людей, которые занимаются фермерским хозяйством и живут в отдаленной сельской местности; а также для тех, кто пьет родниковую воду или молоко.

– Это чисто статистика, поэтому данный факт невозможно объяснить, – сказал врач.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Наталья Кочанова встретилась со студентами Полоцкого колледжа
Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах
«Подношение С.Ю. Жуковскому» – выставка международных живописных пленэров открылась в Бресте
Помощников вызывали? Активисты Минской городской организации БРСМ помогают в расчистке улиц от снега
В 2020 году в МАРТ поступило 154 обращения о нарушении антимонопольного законодательства
ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в сильный мороз
Предложения для разрешения ситуации с ЖК «Грушевский посад» представят Президенту
МИД России объявил трех европейских дипломатов персонами нон грата
Макей встретился с послом России
ОДКБ разработала план подготовки сил коллективной безопасности на 2022 год
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нет, я не Байден, я – другой
Авантюры под бчб-флагом
Снопков: в Беларуси должна быть создана простая и понятная система налоговых обязательств
Вера Брежнева и Константин Меладзе продвигают скандинавскую ходьбу
В Могилеве идеологический актив области обсуждал новые форматы работы
В Ивановском районе браконьеры застрелили косуль
Спрос на кадры из-за пандемии в столице снизился на 21 процент
Умер актер из «Полицейского с Рублевки»
Как подготовить семена к севу
Хоккей. Есаулов назначен главным тренером минской «Юности»
В Рогачеве водитель получил 2,5 года ограничения свободы за кражу зерна
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хунта в голове
32% делегатов ВНС от Гродненщины – женщины
Влада ввязалась в авантюру под названием «ремонт»
В Беловежской пуще намерены начать заболачивание сети мелиоративных каналов «Жарковщина»
Медведева: в Беларуси полностью ликвидирована крайняя нищета в ее международном определении
ГТК: в 2020 году увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным ввозом валюты в страну
Лобович: в пандемию в Беларуси удалось сохранить стабильность на рынке труда
Плательщиками транспортного налога будут более двух миллионов белорусов
Минчанка напала на врача, приревновав к своему парню
Пэрис Хилтон готовится стать мамой
В Витебске парень покупал машины за обещания. Как не попасться на удочку автомошенников?
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Ядерные вооружения без гонки
Что нужно знать о фибрилляции предсердий
"Такие встречи помогают почувствовать обстановку в регионе" – Андрейченко провел прием граждан в Глубоком
В воскресенье в Минске пройдет чемпионат Беларуси по самбо
ЕЭК и Исполком СНГ подписали план сотрудничества на 2021–2022 годы
По итогам Евразийского межправсовета подписано семь документов
Белорусский фристайлист в 17 лет подобрался к пьедесталам Кубка мира и думает про Олимпиаду
Посол Андрей Равков встретился c дуайеном дипломатического корпуса в Азербайджане
Филипп Киркоров представит на «Евровидении-2021» команду Молдовы
В автомобиле брестчанина обнаружили 105 литров контрафактного алкоголя
Онкологические заболевания в Беларуси занимают второе место в структуре смертности, а во многих государствах — уже первое
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
«Крупье» дает наводку
В новом формате семинара-дискуссии в Могилеве проходит итоговая коллегия главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома
Пятнадцать процентов площади Брестчины – особо охраняемые природные территории
Поэт, писатель, журналист Наум Гальперович — об источниках вдохновения и пути в профессию
Авторы
СКАНИРУЙТЕ