Между недостатком витамина D и развитием болезни Паркинсона существует прямая зависимость. Прогрессирование болезни зачастую связано с нехваткой получения данного полезного вещества через солнечные лучи. Однако это не единственная причина развития болезни Паркинсона. О других факторах риска в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
Среди основных причин прогрессирования болезни врач назвал генетику, травмы головного мозга и недостаток витамина D.
– Это в первую очередь недостаточный уровень витамина D, который вырабатывается под воздействием солнечных лучей, – добавил Александр Мясников.
Мигрень с аурой также является причиной развития болезни Паркинсона.
– Если у человека есть мигрень с предшественниками, это тоже фактор риска, – отметил специалист.
Кроме того, Александр Мясников заявил, что данное заболевание характерно для людей, которые занимаются фермерским хозяйством и живут в отдаленной сельской местности; а также для тех, кто пьет родниковую воду или молоко.
– Это чисто статистика, поэтому данный факт невозможно объяснить, – сказал врач.
Фото: БЕЛТА
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Недостаточное пребывание на солнце может вызвать болезнь Паркинсона
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