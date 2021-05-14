Республиканский театр белорусской драматургии приглашает на Неделю современной белорусской драматургии, которая пройдет с 17 по 23 мая, сообщает БЕЛТА.
Запланированы премьеры и полюбившиеся спектакли, готовят и специальные мероприятия.
– За эти семь дней гости смогут посмотреть премьеру спектакля "Мертвятник" по новой пьесе Андрея Иванова, театрализованное чтение пьесы "Благосостояние" Марии Белькович и оценить уникальный проект Центра белорусской драматургии "Антропология границ". В рамках проекта представят современные белорусские пьесы, написанные на прошлогодней международной драматургической лаборатории. Во время этого мероприятия гости смогут также поучаствовать в драматургической инсталляции и обсудить пьесы, – прокомментировали организаторы.
Ожидаются и показы спектаклей "Сірожа" по пьесе Юлии Чернявской (приз за лучшую режиссуру на VII Республиканском фестивале национальной драматургии имени В.И. Дунина-Марцинкевича), "Гэта ўсё яна" (приз на международном фестивале в Авиньоне), "Ціхі шэпат сыходзячых крокаў" по пьесе Дмитрия Богославского и "Кар'ера доктара Рауса” по пьесе Виктора Мартиновича.
Фото: РТБД
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Неделя современной белорусской драматургии пройдет в РТБД 17–23 мая
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