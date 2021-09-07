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  2. Неделя дополнительного образования детей и молодежи продлится в технопарке до 11 сентября

Неделя дополнительного образования детей и молодежи продлится в технопарке до 11 сентября

В детском технопарке продолжается республиканская неделя дополнительного образования детей и молодежи, информирует Telegram-канал Министерства образования.

Архивное фото

Программа направлена на повышение компетентности преподавателей, занимающихся дополнительным образованием, обмен опытом для развития технического творчества, а также поиск и определение возможных путей дальнейшей организации процесса дополнительного образования с учетом инновационных предложений. Мероприятия  помогут и в наполнении групп по интересам в технопарке. 

До 11 сентября участники могут посетить тематические экскурсии, показательные выступления, профориентационные вебинары, познакомиться с профессиональными областями, принять участие в фестивалях и лекциях.

Список мероприятий с датой и местом проведения можно посмотреть в специальной программе, которая размещена на сайте технопарка. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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